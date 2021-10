Anzeige

Beruf Topchancen auf der Karrieremesse Die MZ bringt alle, die einen Job oder eine Ausbildungsstelle suchen, mit Unternehmen zusammen - online und doch persönlich.

Merken

Mail an die Redaktion Die virtuelle Karrieremesse ist die perfekte Gelegenheit, um einen neuen Job oder eine Ausbildungsstelle bei einem Unternehmen aus der Region zu finden. Foto: expo-IP

Regensburg.Ob junge Berufseinsteiger, Absolventen, erfahrene Experten oder einfach alle, die sich beruflich neu erfinden möchten: Auf der Karrieremesse der Mittelbayerischen können sie ihre Jobchancen ausloten - und das alles online von zu Hause aus. Rund 30 Unternehmen aus der Region und aus unterschiedlichen Branchen präsentieren sich auf der virtuellen Messe. Geöffnet hat die Karrieremesse ab sofort.

So geht es zur Karrieremesse:

Netzwerken funktioniert hier unkompliziert und auf Augenhöhe. Kurzentschlossene sind mehr als willkommen. Einfach aufrufen und schon kann es losgehen mit dem Spaziergang über die Messe. Der Besuch ist kostenlos. Auch eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer virtuell eintritt, kann auf der Messe sofort Kontakte knüpfen. Gute Kontakte sind ein immenser Vorteil. Denn wer seinen künftigen Arbeitgeber schon vor der tatsächlichen Bewerbung kennenlernt, steigert seine Chancen. Und genau diese Möglichkeit bietet sich auf der Karrieremesse.

Der bayerische Arbeitsmarkt erholt sich gerade weiter von den Folgen der Pandemie. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Die bayerischen Unternehmen und Betriebe suchen so viele neue Mitarbeiter wie schon lange nicht mehr. Mitarbeiter werden in ganz verschiedenen Branchen gesucht, von der Pflege bis hin zur Hightech-Industrie. Auf der virtuellen Karrieremesse der Mittelbayerischen können Jobsuchende ganz einfach fündig werden. Künftige Auszubildende können ihren künftigen Arbeitgeber besser kennenlernen. Berufserfahrene können sich über aktuelle Stellenangebote, Bewerbungsprozesse und Weiterbildungsmöglichkeiten informieren.

Besucher-Infos Zeitraum: Die Messe läuft bis einschließlich Sonntag, 7. November. Die Besucher können sich rund um die Uhr informieren.

Chancen: Wer einen Job oder eine Ausbildungsstelle sucht, kann direkt mit möglichen Arbeitgebern Kontakt aufnehmen - oft sogar per Chat. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Besuch der Messe ist obendrein kostenlos.

Erreichbarkeit: Zu finden ist die virtuelle Karrieremesse der Mittelbayerischen unter .

Per Mausklick bewegen sich die Besucher von Stand zu Stand und statten regionalen Firmen digital einen Besuch ab. Die katholische Jugendfürsorge zeigt zum Beispiel die vielen Möglichkeiten auf, die soziale Berufe bieten. Das Hauptzollamt Regensburg informiert über die beruflichen Möglichkeiten, Netto Marken-Discount sucht nach Talenten und und und. An allen Ständen der Firmen gibt es Videos, Flyer oder Bildergalerien. Aber jeder Messestand ist auch einzigartig. Einige Firmen haben sogar Chats eingebunden. So lassen sich leicht wichtige Fragen klären.

Auf der Karrieremesse sind die Chancen, einen neuen Job zu finden, jedenfalls bestens. Einfach vorbeikommen!