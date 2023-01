Grafenwöhr und Hohenfels Truppenübungsplätze: US-Streitkräfte stärken die Wirtschaft in Oberpfälzer Kommunen von Lena Michalowski

Mail an die Redaktion Auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr sind rund 13000 US-Soldaten stationiert. Mit Familie und Zivilangestellten sind es sogar 30000 Amerikaner. Foto: Shanae Garrett, U.S Army

Grafenwöhr/Hohenfels.Militäreinsätze sind umstritten. Waffengewalt als Lösung auch. Was aber nicht bestreitbar ist: Kommunen in der Oberpfalz profitieren massiv von stationierten US-Streitkräften.

Die Truppenübungsplätze der US Army Garrison Bavaria in Grafenwöhr und Hohenfels haben einen hohen wirtschaftlichen Stellenwert in den beiden Gemeinden. Und auch umliegende Kommunen profitieren. Zusammen mit ihren Familien und Zivilangestellten leben mehr als 40.000 US-Amerikaner in Bayern. Allein in Grafenwöhr sind es 30000. Das sind in diesem Ort fast fünf Mal so viele wie Einheimische. Aber nicht nur, dass das amerikanische Militär Tausende Arbeitsplätze für deutsche Bürger sichert – wovon mehr als die Hälfte der 3000 Arbeitnehmer in Grafenwöhr beschäftigt sind – ein Großteil der US-Soldaten lebt und konsumiert außerhalb der Militärkasernen.







Bauinvestitionen in Millionenhöhe

Etwa 900 Millionen Dollar werden die Amerikaner in den kommenden Jahren allein in Bauvorhaben auf dem Grafenwöhrer Übungsplatz investieren. In Hohenfels sind es etwa 150 Millionen Dollar, berichtet Christian Graf, Bürgermeister von Hohenfels.

Aber auch privat investieren die Amerikaner Geld in Bayern: „Die Soldaten müssten die Kaserne nicht verlassen, aber sie wollen es. Nach meinen Erfahrungen interessieren sich viele für Land und Leute.“ Das bestätigt auch Edgar Knobloch, Bürgermeister von Grafenwöhr: „Die Amerikaner wollen die typisch deutschen Traditionen kennenlernen.“ Auf dem Übungsplatz selbst würde nur ein Bruchteil der Soldaten wohnen. Denn: Einkaufen ist für die Amerikaner in Deutschland attraktiv. Sie bekommen in vielen Fällen die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Das sind immerhin 19 Prozent.

Dieser Vorteil soll noch vereinfacht werden: Bisher mussten die Amerikaner beim Einkaufen ein Formular vom Einzelhändler ausfüllen lassen und einreichen. Ein Grafenwöhrer Start-up will Abhilfe schaffen: Über eine App sollen die Kassenzettel künftig eingescannt werden können. Die Betreiber der digitalen Plattform stellen am Monatsende dann eine Sammelrechnung aus und der Kunde bekommt die ausgelegte Umsatzsteuer auf sein Konto zurücküberwiesen. „Ich bin sicher, dass solche Maßnahmen den Konsum der Soldaten noch weiter beflügeln können“, sagt Bürgermeister Graf.

Mit den Garrison Bavaria-Standorten Grafenwöhr, Hohenfels, Vilseck und Garmisch geben die Amerikaner jährlich etwa 670 Millionen Dollar in Bayern aus, teilt die US Army mit. Davon entfallen 98 Millionen Dollar auf den Konsum im Einzelhandel, für Dienstleister und in der Gastronomie. Dementsprechend haben die Amerikaner auch das Stadtbild in Grafenwöhr geprägt. Neben US-Autohändlern gibt es einige amerikanische Dienstleister und 30 gastronomische Betriebe. Auch in Hohenfels hinterlassen die US-Streitkräfte Spuren. Dort leben rund 3700 Amerikaner. Das sind etwa 1500 mehr als deutsche Einwohner. Der Autohandel und das gastronomische Angebot werden auch dort von den US-Bürgern dominiert, sagt Bürgermeister Graf. Der Übungsplatz des US-Militärs sei für die Kommune also ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. „Und ja, wir sind abhängig von diesem Standort“, gibt Graf zu. Trotzdem: Wenn der Truppenübungsplatz einmal geschlossen werden sollte, weiter gehe es immer irgendwie.

Truppenübungsplatz Grafenwöhr ist für die Amerikaner wichtig

Als der ehemalige US-Präsident Donald Trump im Jahr 2020 in Erwägung zog, 10000 amerikanische Soldaten aus Deutschland abzuziehen, blieb auch Edgar Knobloch gelassen. „Mir wurde mehrfach versichert, dass der Standort für das amerikanische Militär sehr wichtig ist.“ Sorge, dass der Truppenübungsplatz in näherer Zukunft geschlossen werden könnte, habe er daher nicht. Sicher ist aber auch: „Es würde einen starken Einschnitt für unsere Wirtschaft bedeuten – die Zahlen sprechen für sich“, so Knobloch.

Vorerst müssen sich die Bürgermeister darüber aber keine Sorgen machen – im Gegenteil: Seit dem Krieg in der Ukraine ist der Standort in Hohenfels personell aufgestockt worden. Derzeit seien dort in etwa 1700 Menschen beschäftigt. Diese Entwicklung bestätigt auch Knobloch.