Anzeige

Börsenkurs Übernahme beflügelt Osram-Aktie Im zweiten Anlauf ist dem österreichischen Unternehmen AMS die Osram-Übernahme gelungen. An der Börse kommt das gut an.

Von Anna Jopp

Merken

Mail an die Redaktion AMS hat über 55 Prozent der Osram-Anteilseigner von sich überzeugt. Archivfoto: Jens Niering

Regensburg.Die Reaktion der Anleger auf die Nachricht, dass 55 Prozent der Osram-Aktionäre das Übernahmeangebot des österreichischen Elektronikkonzerns AMS angenommen haben, ist am Montag eindeutig gewesen.

Nach der Bekanntgabe kurz nach Handelsschluss am Freitagabend legte der Börsenkurs der Osram-Aktie zum Wochenbeginn einen deutlichen Sprung um fast 15 Prozent auf rund 44 Euro hin: höher als im gesamten bisherigen Jahr 2019 und mehr als die vom österreichischen Halbleiterhersteller gebotenen 41 Euro. Die Investoren sind offensichtlich zufrieden damit, dass die monatelange Übernahmeschlacht ein Ende gefunden hat.

Gewerkschaft nimmt AMS in die Pflicht

Deutlich weniger euphorisch äußerte sich am Montag die Gewerkschaft IG Metall. „AMS hat nun die Verantwortung für die Arbeitsplätze und Standorte von Osram“, erklärte Klaus Abel, Unternehmensbeauftragter für Osram, in einer Pressemitteilung. In der Mitteilung kündigte die IG Metall an, mit AMS Zukunftsvereinbarungen abschließen zu wollen, „die den Beschäftigten die Möglichkeit bieten, die Zukunft mitzugestalten und sich entsprechend zu qualifizieren“. Außerdem werde man darauf pochen, dass getroffene Zusagen gegenüber den Arbeitnehmern strikt eingehalten würden.

IG Metall und der Osram-Konzernbetriebsrat hatten sich bis zuletzt gegen die Übernahme ausgesprochen. Sie befürchten, dass Arbeitsplätze bei dem bayerischen Leuchtmittelhersteller in Gefahr sein könnten. AMS wächst zwar rasant, ist aber hoch verschuldet und will die Übernahme mit Milliardenkrediten und der Ausgabe neuer Aktien finanzieren.

Betriebsrat lehnte Übernahme ab

Auch am Regensburger Osram-Standort war der Betriebsrat besorgt. Die Belegschaft sei verunsichert, sagte Betriebsratschefin Irene Weininger noch Ende November im Gespräch mit der Mittelbayerischen. Erst Mitte Februar war bekannt geworden, dass allein in Regensburg insgesamt 500 Stellen wegfallen sollten. Zwar habe AMS für den Regensburger Standort „vollmundige Versprechen gegeben“, konkrete Bestätigungen dafür stünden aber noch aus. Am Samstag wollte sich Weininger nicht zu der Übernahme äußern, am Montag war sie für eine Stellungnahme telefonisch nicht erreichbar.

Die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer ließ hingegen über die Pressestelle der Stadt ausrichten, sie sei erleichtert darüber, dass die Übernahme nach den monatelangen Verhandlungen nun geklärt sei. „Gemeinsam wollen AMS und Osram europäischer Weltmarktführer für Sensoriklösungen und Photonik werden. Ich hoffe sehr, dass Regensburg daran partizipiert und der Osram-Standort aus der Übernahme gestärt hervorgeht.“

Beim ersten Versuch einer Übernahme Anfang Oktober hatte AMS die damals noch deutlich höher angesetzte Schwelle von 62,5 Prozent der Osram-Aktien noch klar verfehlt. Eine eigentlich im Übernahmegesetz vorgesehene Sperre von zwölf Monaten vor einem neuen Übernahmeangebot hatte der Konzern dadurch umgangen, dass das neue Angebot den Aktionären durch die eigens gegründete Tochtergesellschaft AMS Offer GmbH unterbreitet worden war. Die Osram-Aktionäre haben nun in einer weiteren Annahmefrist noch bis zum 24. Dezember Zeit, ihre Anteilsscheine zu verkaufen.