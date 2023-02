Regensburger Hafen Umschlagsplatz: Der Herr der Güter sitzt in 23 Meter Höhe von Lena Michalowski

Mail an die Redaktion Das Container-Terminal im Westhafen wurde erst Ende 2022 fertiggestellt. Der weiße Kran funktioniert trimodal. Das heißt, er kann Schiffe, Züge und Lkws be- und entladen. Fotos: Lena Michalowski

Der Westhafen ist der älteste Teil des Regensburger Hafens. Hier steht auch das alte Stadtlagerhaus.

Die bis zu 65 Meter hohen Kräne stehen auf Schienen und können so bewegt werden.

Mit einem Schaltknüppel steuert Walter Dechant den Kran.

Regensburg.Wie eine Abrissbirne pendelt der sechseinhalb Tonnen schwere Greifer bedrohlich von links nach rechts. Obwohl der gewaltige Kran mit der Nummer 20 stillsteht. Mit seinen 65 Metern und 525 Tonnen ist er der größte Kran im Hafen. „Jetzt kann man erahnen, wie viel Kraft hier wirkt und warum das Betreten des Geländes verboten ist“, sagt Daniel Brand, Pressesprecher des Regensburger Bayernhafen.

Es ist ein kalter Tag und auf dem Hafengelände ist erstaunlich wenig los. Aber in einem kleinen Bungalow brennt Licht. Darin sitzt Brandt. Auf einem Bildschirm vor ihm flackern Diagramme über Nutzen und Potenziale des – wie er sagt – „vielschichtigen Logistikknoten" im Regensburger Osten.







In bayerischen Binnenhäfen, die vom der Firma„bayernhafen“ geführt werden, werden jedes Jahr Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. In Regensburg sind das zur Hälfte Agrarprodukte (52%), wie Mais, Weizen und Düngemittel und zu knapp einem Viertel Metalle und Erze (24%). Der Standort beherbergt zudem die Zentrale des Unternehmens, welches noch fünf weitere Häfen in Aschaffenburg, Nürnberg, Roth, Passau und Bamberg betreibt.

Schiffsgüter: Erfolgreichster Bayernhafen

Mit 185 Hektar Hafenfläche (das entspricht etwa 260 Fußballfeldern) ist Regensburg nach Nürnberg der zweitgrößte Bayernhafen. Bezogen auf den Schiffsgüterumschlag ist er sogar mit Abstand der größte in Bayern und gehört wie Duisburg, Mannheim oder Hamburg zu den erfolgreichsten Binnenhäfen in Deutschland. Er stellt den Platz und die Infrastruktur für Firmen, auch Anrainer genannt, die Güter mit Schiff, Bahn oder Lkw transportieren lassen wollen. Der Regensburger Hafen sowie die ansässige Zentrale beschäftigen insgesamt 110 Mitarbeiter, die unter anderem als Ingenieure, Mechaniker, Architekten, Verwaltungskräfte und Kranfahrer angestellt sind.

Im Bürogebäude des Hafens telefoniert in einem Raum, der an schummrige Büros aus alten amerikanischen Krimis erinnert, ein Mann mit Brille und grauem Haar. „Alle Schiffe müssen sich anmelden und ihre Daten durchgeben“, erklärt er nachdem er aufgelegt hat. Sein Name: Michael Rein, 57 Jahre alt, Hafenmeister und zuständig für die statistische Erhebung und Überprüfung aller ein- und ausfahrenden Schiffe.

Mit dem Schiff wurden 2021 rund 1,3 Millionen Tonnen Güter über den Regensburger Hafen transportiert. Mit der Bahn waren es etwa 1,4 Millionen Tonnen. Und trotzdem würden viele regionale Unternehmen noch immer auf den Lkw setzen, sagt Brandt. Er sieht das kritisch: „Wenn wir das Klima effektiv schützen wollen, sollten wir diese Transportmöglichkeit möglichst vermeiden“, sagt er. Derzeit würden im Jahr aber immerhin 162877 Lkw-Fahrten durch die Alternative Schiff und Bahn eingespart. Das ist gleichbedeutend mit 161633 Tonnen CO2.

Hafenmeister Rein führt dreimal täglich eine Streckenkontrolle auf dem Gelände durch. Er kontrolliert, ob im Hafen alles so läuft wie es laufen soll. Heute ist er mit einem silbernen Skoda Oktavia unterwegs. Normalerweise fahre mit einem auffälligeren Wagen. Der hat extra den Aufdruck Hafenmeister und sogar eine gelbe Lichtsirene.

Der Hafenmeister muss auch verirrte Passanten „vertreiben“

Noch immer ist es ist ruhig im Hafen. Den Betrieb bemerkt man nur, wenn man genau hinsieht. „Es ist ungewöhnlich wenig los“, sagt auch Brandt, der es sich auf der Rücksitzbank des Kombis bequem gemacht hat. Die Streckenkontrolle dauere in der Regel zwischen einer halben und einer ganzen Stunde. „Ich muss schauen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht“, erklärt der Hafenmeister. Wenn sich Spaziergänger verirren, müsse er sie auffordern, das Gelände zu verlassen. Dabei habe er schon alles Mögliche erlebt: „Einmal musste ich nackte Frauen wegschicken, die hier Fotos gemacht haben.“

Außerdem kontrolliert Rein den Arbeitsablauf im Hafen. Er weiß deswegen genau, welches Unternehmen welche Güter verschiffen lässt. Meistens sind das Getreide, Düngemittel oder Schlackesand. Letzteres ist ein Nebenprodukt, das bei der Einschmelzung von Eisen entsteht. Davon kommen jede Woche mehrere Tonnen im Regensburger Hafen an und werden mit dem Lkw zur Weiterverarbeitung in das Zementwerk Burglengenfeld gebracht.

Der Umschlag von 1000 Tonnen dauert etwa acht Stunden

Ein anderer Anrainer lässt eine ähnlich große Menge Rapsschrot, einmal am Tag von Straubing nach Regensburg verschiffen. So auch an diesem Tag: Der Umschlag der knapp 1000 Tonnen dauert in der Regel acht Stunden. Doch heute gibt es Verzögerungen. Rein wird angefunkt. Der Anrainer ist dran. Er sei sich nicht sicher, ob er mit dem Umschlag des Rapsschrotes heute fertig wird. Das liege wahrscheinlich an einem zu kleinen Trichter, mutmaßt Rein. „Dann kann man eben nicht so viel auf einmal hineingeben, ohne dass der Trichter kurzfristig verstopft.“ Aber das mache nichts, Rapsschrot sei ein zeitunkritisches Gut. Ob es jetzt heute Mittag, Abend oder Morgen erst vollständig verladen ist, sei egal.

Walter Dechant hat heute seinen ersten Arbeitstag nach dem Weihnachts-Urlaub. Er ist der Leiter der mechanischen Werkstatt. Hier werden kaputte Einzelteile repariert und Ersatzteile gelagert. Aktuell muss ein Zwei-Schalen-Greifer gerichtet werden, dessen Unterkante sich durch die ständige Reibung mit dem Schlackesand stark abgenutzt hat. Je nach Verfügbarkeit der Arbeiter dauert eine Reparatur schon mal bis zu sechs Wochen, sagt Dechant. Denn: In der Werkstatt arbeiten die Angestellten nur, wenn sie auf dem Umschlagsplatz nicht gebraucht werden. Macht aber nichts. „Es stehen genug Ersatzteile zur Verfügung“, so Dechant. Ein der wichtigsten Aufgaben auf dem Umschlagsplatz: Kräne steuern.

Mit einem Schaltknüppel wird der Kran gesteuert

Um das Innere den Krans zu erreichen, lässt Dechant eine wippende Leiter und etwa 20 Stufen einer steilen, schmalen Treppe hinter sich. Über eine Wendeltreppe geht es im Inneren weiter nach oben. Schließlich steht er auf 23 Metern Höhe, direkt neben dem Kranmotor. Zwei Schritte weiter befindet sich die Fahrerkabine. Sie ist höchstens drei Quadratmeter groß, und mit einem Sitz, wie dem eines Busfahrers, ausgestattet. Daneben ragen zwei Schaltknüppel und jede Menge Knöpfe aus der Konsole. Lässt man sich in den Sitz sinken spürt man, dass die Kabine leicht nach vorne geneigt ist.

Der Fahrer hat einen optimalen Blick nach unten. Er ist der Herr über die tausenden Tonnen Güter, die den Regensburger Hafen täglich erreichen und wieder verlassen. Er ist Dreh- und Angelpunkt des Hafens.