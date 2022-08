Verband der Messewirtschaft „Unsere Mitbewerber haben das Messeverbot genutzt“

„Das machen wir nicht mehr mit", sagte AUMA-Geschäftsführer Jörn Holtmeier im Interview mit der Mediengruppe Bayern.

Die Bundesregierung plant neue Corona-Regeln – mit Masken, Tests, und weiteren Nachweisen. Der Verband der deutschen Messe Wirtschaft (AUMA) spürt die Folgen bereits, sagt Geschäftsführer Jörn Holtmeier.

Hatte schon die Ankündigung neuer Corona-Regeln Folgen für die Messe-Wirtschaft?

Jörn Holtmeier: Natürlich. Erneut sollen sich die 70 Messeplätze in Deutschland auf ein Corona-Regel-Dickicht gefasst machen. Statt kraftvoll ihre Stärken als Drehkreuz für neue Partnerschaften, Marktplatz für Innovationen und Treffpunkt für Problemlöser auszuspielen, sollen Messen Überregulierung stemmen. Das machen wir nicht mehr mit. Seit dem Frühjahr stecken wir alle Kraft in den dritten Neustart. Unsere Branche hat mal mit 28 Milliarden Euro zum gesamtwirtschaftlichen Plus beigetragen. Seit März 2020 verzeichnen wir Schäden von mehr als 55 Milliarden Euro. Alle Kraft ist endlich. Die Verunsicherung ist groß.

In anderen Ländern gibt es keine Corona-Regeln mehr. Werden Messen aus Deutschland ins Ausland verlegt?

Holtmeier: Bislang fanden zwei Drittel aller Leitmessen der Welt hierzulande statt. Unsere Mitbewerber in Spanien, Italien, Frankreich und im Vereinigten Königreich haben das verstanden. Nahezu zwei Jahre Messeverbot in Deutschland haben sie zu nutzen gewusst: Während im vergangenen März in Berlin zum dritten Mal hintereinander die Internationale Tourismusbörse ITB als Weltleitmesse der Touristik abgesagt werden musste, nutzte die Konkurrenzmesse in Madrid zeitgleich ihre Chance – und war besucht wie noch nie. Oder während die Leitmesse für Spielwaren in Nürnberg zu Jahresbeginn nicht anders konnte, als digital zu starten, traf sich die Branche auf der Toys Fair in London live. Wirtschaft trifft sich dort, wo Möglichkeiten bestehen – nicht dort, wo Unsicherheiten herrschen. Aus den zurückliegenden beiden Jahren Regel-Dickicht kann ich Ihnen nur sagen, dass es für ausländische Besucherinnen und Austeller absolut nicht mehr nachzuvollziehen war, wieso hier diese Regel gilt und dort jene. Unser guter Ruf als zuverlässiger Veranstalter steht auf dem Spiel.

Die Politik spricht bei der Maske vom mildesten Mittel. Sind Messen mit Maskenpflicht ähnlich gut besucht wie solche ohne?

Holtmeier: Die Politik in Deutschland geht den Sonderweg. Debatten um Masken führen unsere Nachbarn nicht. Ein Beispiel: Bei der Bewältigung des Klimawandels kommt einem veränderten Essverhalten enorme Bedeutung zu. Gut 20 Ernährungsmessen spiegeln das allein 2022 in Deutschland. Solche Messen funktionieren nicht mit Masken. Ich meine: Wenn in unserem Land wenigstens drei Viertel aller Menschen grundimmunisiert sind, wird es Zeit, jedem selbst zu überlassen, ob er oder sie eine Maske für das persönliche Schutzbedürfnis tragen möchte oder nicht.

Die Kultur klagt über Besucherverluste und fürchtet den Winter. Droht generell die Entwöhnung?

Holtmeier: Ganz klar: Wie in der Kultur zählen auch wir im Moment weniger Besucherinnen und Besucher als vor Corona. Wir spüren die Zurückhaltung, die sich auch aus dem Krieg Russlands in der Ukraine speist, aus Inflationssorgen und Lieferkettenproblemen. Doch ist das sehr unterschiedlich von Branche zu Branche. Zugleich sehen wir immer wieder die große Freude des Wiedersehens. Ich sehe den Punkt: Aus den Augen, aus dem Sinn. Die Gefahr besteht, ja.

Die gesamte Wirtschaft ringt um Personal. Was würde ein dritter Corona-Winter für ihre Personalrekrutierung bedeuten?

Holtmeier: Dass dieser dritte Neustart so geräuschlos läuft, haben wir überhaupt nur unseren Leuten zu verdanken. Die brennen für das bunte Messeleben. Aber ganz klar: Pauschale Messeverbote haben Messeplätze, Veranstalter von Messen oder Gewerke wie den Messebau vollkommen unverschuldet an den Rand der Leistungsfähigkeit gebracht. Wir beklagen den Abgang hochmotivierter Menschen aus unserer Branche. Da scheitert eine Messe schon einmal fast daran, dass ein Elektriker fehlt, der die Anschlüsse von Messeständen freischalten muss. Bei Messeveranstaltern wie Dienstleistern gab es einen Aderlass an guten Leuten, weil vielen die Perspektive nach so langer Schließung fehlte. Ein weiterer reglementierter Corona-Winter und es dürfte vielerorts finster werden.