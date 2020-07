Anzeige

Aussenansicht Unternehmer stehen am Pranger Zum Ankurbeln des Konsumverhaltens wird die Mehrwertsteuer für sechs Monate gesenkt. Die Unternehmer kämpfen ums Überleben.

Gabriele Sehorz, Unternehmerin

Mail an die Redaktion Die Autorin ist Präsidentin des Bundes der Selbstständigen – Gewerbeverband Bayern e. V. Foto: Fotostudio Lichtblick

Regensburg.Was sich blumig anhört, ist ein bürokratischer Wahnsinn. Die Augen der Verbraucher aber leuchten auf – billig einkaufen, Schnäppchen ab 1. Juli – hurra! Statt 100 Gramm Schinken für 2,50 Euro jetzt für 2,45 Euro! Schnell wird zum Boykott jener Unternehmen aufgerufen, die nicht niedrigere Preisschilder auf den Waren kleben haben!

Wir alle haben mit Beginn der Pandemie Mantra-artig eingetrichtert bekommen, dass wir uns solidarisch zeigen sollen. Die Unternehmer haben dies getan! Aus Solidarität gegenüber der Gesellschaft haben sich Unternehmer durch den Lockdown in wirtschaftlich mehr als schwierige Gewässer begeben und ihre Betriebe umstrukturiert oder geschlossen. Noch immer sind wir in vielen Branchen weit ab von Normalität. Die Wirtschaftlichkeit vieler Betriebe zeigt unter den derzeitigen Bedingungen noch immer deutlich „rot“! Die Unternehmer kämpfen ums Überleben. Mitten in den Wiederaufbauarbeiten sehen sich die Unternehmer durch die neue Mehrwertsteuerregelung in die Fänge der Käufer getrieben. Statt neuer Preisschilder könne ja ein pauschaler Abschlag an der Kasse an die Konsumenten gegeben werden, so wird „praktisch“ gedacht.

Liebe Kunden, bevor Sie vorschnell über die Unternehmer urteilen, bitte ich Sie, schlüpfen Sie in unsere Schuhe – und ich meine hier nicht (nur) die schönen Sneaker in Ihrem Schuhgeschäft vor Ort. Nein, versetzen Sie sich in unsere Lage: Mit Beginn der Pandemie steckten wir viel Geld in Homeoffice-Arbeitsplätze. Wir bezogen neue Gerätschaften für unsere Mitarbeiter. Plexiglasscheiben wurden bestellt, Schichtpläne ausgearbeitet. Teure Masken und Desinfektionsmittel stehen bereit. All diese Kosten müssen Unternehmer nun aus eigener Tasche tragen. Wir brauchen Ihre Solidarität! Die Bundesregierung hat hier einmal mehr ein Instrument geschaffen, um Unternehmer in diesen schwierigen Zeiten an den Pranger zu stellen. Die Senkung der Mehrwertsteuer als ein Mittel, um die Preise trotz gestiegener Nebenkosten auf dem bisherigen Niveau zu halten – diese Aussage hätte kommen müssen! Eine Senkung der extremen Unternehmenssteuern wäre der wirkliche Befreiungsschlag gewesen.

