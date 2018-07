Tourismus Urlaub in Ostbayern beliebter denn je Die Übernachtungszahlen in der Region kletterten auf ein Rekordhoch. Die Digitalisierung soll verstärkt werden.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Karlheinz Jungbeck (ADAC, l.) überreichte den Digitalisierungspreis mit Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (2. v. r.) an Dr. Michael Braun (2. v. l.), Magdalena Lexa (TVO) sowie Franz Löffler (r.). Foto: Bäumel-Schachtner

Landau.Der Tourismus brummt in Ostbayern. Damit dies so bleibt, sollen jetzt die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Dabei muss die Region authentisch sein und ihr Gesicht bewahren. Dieses Fazit hat der bayerische Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU) bei der Jahresversammlung des Tourismusverbands Ostbayern (TVO) gestern in Landau gezogen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde dem TVO der Digitalisierungspreis des ADAC überreicht.

Die Region ist beliebt bei Urlaubern: Die Gäste wollen sich sicher fühlen, mit Familie willkommen sein und Natur erleben.

Franz Löffler (CSU), Präsident des TVO und Landrat von Cham, hatte für die Mitglieder gute Nachrichten im Gepäck: 37,3 Millionen Gäste machten 2017 Urlaub in Bayern, 5,24 Millionen davon kamen nach Ostbayern – erneut ein neuer Rekord. Im vergangenen Jahr gab es 17 340 515 Übernachtungen in gewerblichen Betrieben ab zehn Betten. Das bedeute wieder ein Plus um 1,7 Prozent. Die Region stehe touristisch gesehen gut da, bilanzierte Löffler. „Aber wir sind auch von den großen Entwicklungen, wie zum Beispiel dem Zustand der Wirtschaft, abhängig“, bremste Löffler allzu große Euphorie.

Regionale Identität schaffen

Es gelte daher, authentische Leitprodukte anzubieten, die regionale Identität schaffen. Löffler nannte das Thema Wandern, das extreme Bindungswirkung des Menschen an eine Region habe: „Wir brauchen zeitgemäße Angebote.“ Weiterer Trend sei das Radfahren, durch die Entwicklung von E-Bikes nun für jedermann möglich. Und auch der Gesundheitstourismus boome: Deshalb sei es wichtig, die Heilbäder und Kurorte zu stärken. Viertes Standbein sei der Kulturtourismus, auf den vor allem Italien aufspringe.

Die Digitalisierung dürfe nicht verschlafen werden, die noch mehr Einzug halten müsse in den örtlichen Tourismus. Dies sieht auch der ADAC so und hat den Digitalisierungspreis im Rahmen der Versammlung an den TVO verliehen. Ausgezeichnet wurde das innovative Onlinebuchungssytem www.onlinebuchung-ostbayern.de, mit dem der TVO Anbieter von Unterkünften an die wichtigsten Reiseportale anbindet.

Defizite bei Onlinebuchungen

TVO-Geschäftsführer Dr. Michael Braun erläuterte, bei den kleinen Betrieben gebe es in Sachen Onlinebuchungen noch viele Defizite. Deshalb habe man ein Angebot geschaffen, um mittlerweile 1500 Betriebe buchbar zu machen. Die Trophäe überreichten Karlheinz Jungbeck, Vorstand für Tourismus des ADAC Südbayern, und Wirtschaftsminister Pschierer.

Pschierer betonte, es sei ihm wichtig gewesen, einen Zehn-Punkte-Plan für den Tourismus zu erstellen: „Denn nur wenn wir diesem so wichtigen Zweig Wertschätzung entgegenbringen, können wir Wertschöpfung generieren.“

Zukunft Zehn-Punkte-Plan: Wirtschaftsminister Pschierer stellte seinen Zehn- Punkte-Plan für den Tourismus vor. Dazu gehören eine Bayern-Cloud für digitale Angebote, barrierefreier Tourismus, die Investition in touristische Leuchtturmprojekte und die Erhöhung der Marketingmittel für den Heilbäderverband.

Idee: Franz Löffler regte an, in Bayern ein Zentrum für Digitalisierung in Ostbayern zu schaffen. Der Minister erklärte, bei diesem Thema könnten in der Fläche die Hochschulen eingebunden werden.

Statt 64 Millionen Euro pro Jahr werde die Tourismusförderung dauerhaft auf über 100 Millionen Euro erhöht. Denn jetzt, in der guten Zeit, gelte es, Vorsorge für später zu treffen. Dabei sei aber wichtig, andere Destinationen wie Österreich nicht zu kopieren: „Die Besucher lieben Bayern wegen der Authentizität. Wir müssen unser Gesicht bewahren, damit die Menschen sich weiter bei uns wohlfühlen.“ Dabei gelte es auch, auf Nachhaltigkeit zu setzen: „Tourismus für Menschen im Einklang mit der Natur wird immer wichtiger. Mein Haus wird das angehen“, kündigte Pschierer an.