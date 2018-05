Management Urs Meier hört auf Kopf und Bauch Der Top-Schiedsrichter ist Entscheiden unter Druck gewohnt. Er sagt: Fußball und Wirtschaft ticken ähnlich.

Von Marianne Sperb

Schiedsrichter-Legende Urs Meier

Regensburg.Urs Meier ist eine Schiedsrichter-Legende. Am 6. Juni spricht der 59-jährige Schweizer beim neuen Wirtschaftszeitung Businessclub der Mittelbayerischen Zeitung über Essentials für Unternehmenslenker.

Herr Meier, Sie haben unser Interview kurzfristig verschoben – eine spontane Entscheidung?



Ja. Es war nötig, weil ich meine Tochter zum Flughafen bringen musste.

Sie haben knapp 900 Fußballspiele als Schiedsrichter begleitet, mussten meistens spontan reagieren. Was ist wichtiger: Kopf oder Bauch?



Beim Fußball ist es tatsächlich so: Wenn Sie alle Dinge erst im Kopf abwägen, dauert es zu lange, bis Sie zu einem Schluss kommen. Ideal ist eine Kombination, also wenn Kopf und Bauch gut zusammenarbeiten. Auf dem Fußballplatz kommen viele Einflussfaktoren hinzu: Wie sind die Reaktionen? Meldet sich nach einem eventuellen Handspiel nur ein Spieler oder laufen sechs wie von der Tarantel gestochen auf Sie zu? Wie reagieren die Fans? Das alles sollte man nicht außer Acht lassen. Das ist wie im Verkehr, wo der Fahrer ja auch verschiedene Faktoren berücksichtigt.

Im Halbfinale der WM 2002 haben Sie Michael Ballack zwei Gelbe Karten gezeigt. Der Torgarant war im Finale gesperrt, Deutschland verlor. Wägen Sie die Folgen Ihrer Entscheidungen ab?



Nein. Dazu ist erstens keine Zeit. Und zweitens: Wenn du überlegst, was deine Entscheidung für andere bedeutet, was sie nach sich ziehen könnte, dann würdest du dich blockieren. Gerade im Fall Ballack wäre das so gewesen! Bei der WM legt man sich die Messlatte für eine Gelbe Karte ja von vornherein hoch. Aber wenn ein Spieler diese Latte reißt, dann gibt es kein Zurück, dann musst du als Schiedsrichter konsequent sein. Wenn du damit beginnst, da noch zu überlegen, triffst du die falsche Entscheidung. Dann bist du nicht mehr klar bei dir und auch angreifbar.

Wenn Zehntausende Fans Sie niederbrüllten, brauchten Sie ein dickes Fell. Was war der schlimmste Fall – Englands Zorn nach dem EM-Viertelfinale 2004 gegen Portugal?



Das war tatsächlich krass. Ich hatte in der 89. Minute ein Tor der Engländer nicht gegeben; statt 2:1 hieß es 1:1. Es gab ein Elfmeterschießen, Portugal siegte und kam ins Halbfinale. Ich muss ehrlich sagen: Ich hatte die Situation damals nicht deutlich gesehen. Das war eine Entscheidung aus dem Bauch und aus der Summe meiner Erfahrung. Ich wusste: Das Bild vor dem Tor müsste so und so aussehen, aber das Bild stimmte eben nicht. Daraus schloss ich ein Foul. Später haben mir die Aufzeichnungen recht gegeben – die Engländer allerdings nicht. Ich war vier Tage auf dem Titel der „Sun“, ich bekam Morddrohungen. Die haben mich richtig fertiggemacht. Das muss man aushalten.

Auf dem Platz fallen Entscheidungen blitzschnell. Die Wirtschaft, in der es vielleicht um Hunderte Jobs geht, tickt anders.



Nicht unbedingt. Es gibt eine ganze Reihe Parallelen: Sie müssen mit Fehlern umgehen können, müssen ehrlich mit sich sein. Sie brauchen Durchsetzungsvermögen und Sie müssen Menschen mögen. Der Fußball bildet das Leben in 90 Minuten ab. In der Wirtschaft haben Sie allerdings mehr Zeit. Aber auch dort gilt: Wenn Sie nicht entscheiden, gibt es Rudelbildungen. Wir sind nämlich nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Je klarer der Mann oder die Frau an der Spitze handeln, um so weniger Rudelbildung gibt es.

Was bedeutet Rudelbildung?



Ob im Fußball oder im Unternehmen, Sie haben verschiedene Teams mit unterschiedlichen Zielen und Erwartungen. Beide wollen sich durchsetzen. So lange Situationen ungeklärt sind, wird jedes Team versuchen, seinen Vorteil zu holen, und die Ellbogen ausfahren. Das gibt immer Unruhe. Die guten Leute gehen, die schlechten bleiben, wenn Sie den faulen Apfel nicht aus dem Team entfernen.

Kosten Entscheidungen Energie?



Nein, das kann ich nicht bestätigen. Für mich war das immer Spaß oder sagen wir: eine Freude. Vielleicht ist es so: Wenn Entscheidungen ein Muss sind, kosten sie Kraft. Wenn Sie Entscheidungen vor sich herschieben, ermüdet das. Aber Entscheidungen treffen, das ist wie laufen lernen. Das Kind fällt vielleicht 1500 Mal hin, bevor es laufen kann. Wer sich mit Entscheidungen schwertut, muss einfach beginnen. Mit der Zeit fallen sie leichter. Wer lange zweifelt, ist nicht bereit für den nächsten Schritt. Dann hängt man immer noch am Alten herum, obwohl schon die nächsten Entscheidungen anstehen.

Was macht Autorität aus?



Du musst beide Punkte abdecken, fachliche und emotionale Autorität. Im Fußball heißt das, du musst die Regeln kennen, körperlich fit sein und mit Menschen auf Augenhöhe umgehen, dich nicht über und nicht unter sie stellen. Dann hast du schon sehr viel richtig gemacht. Und du musst wissen, was wehtut, auch seelisch. Du brauchst eine gewisse Empathie.

Was war Ihre schlimmste Fehlentscheidung?



Das weiß ich noch sehr gut. Bei einem Pokalspiel zwischen dem FC Basel und Xamax Neuchâtel, das muss 1990 gewesen sein. Ich habe für den Gastgeber Basel einen Elfmeter gegeben, der ungerechtfertigt war. Der Grund: Ich hielt den Druck nicht aus. Ich hatte zuvor vor 4000, maximal 5000 Zuschauern gepfiffen. In Basel stand ich das erste Mal vor mehr als 20 000 Zuschauern auf dem Platz. Deshalb bin ich schwach geworden. Im Auto hab’ ich mir dann geschworen: Das passiert dir kein zweites Mal! Falls du wieder einknickst, hörst du als Schiedsrichter auf. Insofern war mein schlimmster Fehlentscheid auch mein wichtigster. Deshalb sag’ ich mir auch: Lass’ die Jungen Fehler machen. Oft sind es genau die Fehler, die sie weiterbringen.

Sie haben 2004 die Trillerpfeife abgelegt und verdienen Ihr Geld heute als Coach. Welche Fehler machen Top-Manager am häufigsten?



Ich treffe immer wieder auf Menschen, die nicht bereit sind, an sich zu arbeiten. Sie schützen Zeitmangel vor, sagen, sie hätten zu viel Stress. Ich versuche, ihnen einen Spiegel hinzuhalten. Es gibt auch Fälle, in denen ich sage: Sie sind am falschen Ort. Ich erinnere einen Manager aus dem Politik-Umfeld. Ich sagte ihm: Sie können die Probleme nicht lösen. Entweder Sie reiben sich weiter auf oder Sie verlassen das Spielfeld. Er gab seine Position dann auf. Heute geht es ihm wunderbar. Das gehört ja auch zum Entscheiden: wissen, wann man loslassen muss.

