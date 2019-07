Anzeige

Übernahme US-Investoren wollen Osram kaufen Vorstand und Aufsichtsrat haben dem Angebot zugestimmt. Jetzt sind die Aktionäre gefragt. Regensburg hofft auf einen Erfolg.

Merken

Mail an die Redaktion Zwei US-Investoren wollen die Firma übernehmen. Vorstand und Aufsichtsrat stimmten dem Angebot zu. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Der Beleuchtungshersteller Osram soll nach turbulenten Monaten durch zwei US-Finanzinvestoren übernommen werden. Der Vorstand des Unternahmens warb am Freitag für die Übernahme. Für die Aktionäre sei der angebotene Preis von knapp 3,4 Milliarden Euro „sehr attraktiv“, sagte Chef Olaf Berlien am Freitag. Für das Münchner Unternehmen mit seinen 26 000 Mitarbeitern bietet sich nach den Worten Berliens die Chance, Investitionen zu finanzieren, für die Osram ansonsten kein Geld hätte: „Wir haben Zugang zu Kapital, die wir heute nicht haben mit unserer Firepower.“

Die zwei Investoren Bain Capital und Carlyle betonten in ihrer Stellungnahme ebenfalls, dass sie „umfangreiche Investitionen in zukunftsweisende Technologien“ tätigen wollten. Sie wollen Osram von der Börse nehmen und bieten den Aktionären 35 Euro je Aktie. Die Frist läuft bis Anfang September, Bedingung ist, dass die Eigentümer von 70 Prozent der Aktien zustimmen.

Standorte und Arbeitsplätze sollen erhalten werden

In einer Investorenvereinigung haben die zwei US-Firmen zugesichert, die Standorte „der wesentlichen Unternehmensbereiche“ und Arbeitsplätze zu erhalten und Neuinvestitionen zu unterstützen. Carlyle hat seinen Sitz in der US-Bundeshauptstadt Washington und verwaltet 222 Milliarden Dollar Vermögen, die etwa halb so große Bain Capital hat 105 Milliarden Dollar Finanzanlagen in den Büchern stehen und sitzt in Boston. Betriebsrat und IG Metall hatten schon im Februar langfristige Zusagen eingefordert, um eine Zerschlagung der ehemaligen Siemens-Tochter zu verhindern.

Für den Regensburger Standort Osram Opto Semiconductors seien dank der umfassenden Investorenvereinbarung keine Veränderungen zu erwarten, wie Pressesprecher Simon Thaler auf Nachfrage der Mittelbayerischen erklärt. Neben der Standort- und Arbeitsplatzsicherung sei auch festgehalten, dass die Investoren die Kernziele unterstützen.

Osram am Standort Regensburg Stellenabbau: Im Januar hat das Unternehmen verkündet, dass am Standort Regensbug 300 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen sollen. Dank großzügiger Abfindungsangebote habe es genügend Freiwillige gegeben, wie das Unternehmen Ende Mai mitteilte. Rund 300 Mitarbeiter haben demnach in Regensburg das Abfindungsangebot angenommen. Bald sind nur noch 2500 Beschäftigte an Bord. Bis Ende September soll der Stellenabbau komplett vollzogen sein.

Produktion: Osram Opto Semiconductors entwickelt und fertigt Lichtlösungen: etwa Leuchtdioden, Infrarotdioden, Halbleiterlaser und Detektoren. Die in Regensburg ansässige Osram-Geschäftseinheit leidet vor allem unter der schwachen Nachfrage der Automobilhersteller und deren Zulieferer. Hinzu kommen die Einbrüche der Umsätze bei den Smartphone-Herstellern (insbesondere Apple und Samsung) sowie die Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China.

Aktionäre müssen zustimmen

Sofern auch die Osram-Aktionäre dem Milliardendeal zustimmen, werden Bain Capital und Carlyle sämtliche der knapp 96,86 Millionen Osram-Anteile für einen Preis von 35 Euro je Aktie übernehmen. Der Vorstand will auch die von Osram selbst gehaltenen 2,66 Millionen Aktien an die US-Amerikaner verkaufen.

Vorstand Berlien betonte am Freitag, dass die zwei US-Unternehmen die Übernahme großenteils mit eigenem Geld finanzieren wollen und nicht auf Kredit: 2,6 Milliarden Euro steuerten Bain Capital und Carlyle selbst bei. Damit handelt es sich nach Berliens Worten nicht um einen „klassischen leveraged buyout“ – einen Unternehmenskauf auf Pump. Diese Praxis hat Übernahmen durch Finanzinvestoren in Verruf gebracht, weil manche Fonds den übernommenen Unternehmen anschließend ihre Schulden aufdrücken und mit scharfen Renditevorgaben oder Verkauf in Einzelteilen versuchen, Gewinn zu machen.

Osram bleibe eigenständig

Für die Angst, Osram könne in die Hände von Heuschrecken fallen, gibt es laut Berlien bei Bain Capital und Carlyle keinen Anlass: „Osram bleibt ein eigenständiges Unternehmen“, sagte er. „Die Patente und Technologien bleiben bei uns. (...) Osram-Standort bleibt Deutschland.“

Ob die Aktionäre zustimmen, sei schwierig einzuschätzen, wie Thaler sagt. „Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen auf jeden Fall die Annahme des Angebots“, erklärt der Pressesprecher. Denn das Angebot sei nicht nur attraktiv für Osram selbst, sondern – aufgrund von Standort- und Arbeitsplatzsicherung – auch für die Mitarbeiter und Aktionäre. Für den Regensburger Standort sei die Übernahme daher wünschenswert.

Unternehmenswert sank um die Hälfte

Möglich wird die geplante Übernahme wohl nur, weil Osram inzwischen weniger als halb so viel wert ist wie noch Anfang 2018: Damals kostete eine Aktie noch fast 80 Euro. Doch in der Zwischenzeit sind Umsätze und Gewinne eingebrochen. Hauptkunden sind Auto- und Smartphonehersteller, deren Geschäfte zur Zeit nicht gut laufen und daher auch weniger bei Osram bestellen. Für dieses Jahr rechnet Osram mit einem Umsatzeinbruch von bis zu 14 Prozent.

Das Kaufangebot der Finanzinvestoren hat bei Anlegern jedenfalls die Hoffnungen auf Mitnahmegewinne beflügelt. Von Mittwoch- bis Donnerstagnachmittag legte die Osram-Aktie an der Frankfurter Börse um fast vier Euro von gut 29 auf knapp 32,50 Euro zu, ein Anstieg von mehr als zehn Prozent. Zwischenzeitlich hatten die Papiere des Münchner Beleuchtungsherstellers sogar noch deutlich höher notiert.

IG Metall akzeptiert Osram-Kauf

Die IG Metall erhebt gegen die geplante Übernahme keine grundsätzlichen Einwände. Die Gewerkschaft forderte aber am Freitag von Vorstand und Eigentümern, sich an den vor zwei Jahren vereinbarten Erhalt und Ausbau der deutschen Standorte zu halten. „Wir erwarten vom Vorstand, dass er die dort getroffenen Vereinbarungen für die einzelnen Standorte umsetzt“, sagte der bayerische IG Metall-Bezirksleiter Johann Horn.

Vorstand und Aufsichtsrat von Osram hatten sich am Vorabend für die Übernahme des Unternehmens mit seinen 26 000 Mitarbeitern durch die zwei US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle ausgesprochen. Diese bieten knapp 3,4Milliarden Euro für das Unternehmen. Die Aktionäre müssen noch zustimmen, die Frist läuft bis Anfang September.

Die IG Metall hatte in den Gesprächen erreicht, dass die Investoren sich zur Einhaltung von Mitbestimmung und Tarifbindung sowie Dialog mit den Arbeitnehmervertretern verpflichten. „Daher wenden wir uns nicht gegen eine Übernahme durch die Finanzinvestoren und erwarten von ihnen und dem Vorstand, dass sie die getroffenen Verabredungen für einen Zukunftsdialog zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Arbeitsplätze einhalten“, sagte Klaus Abel, Unternehmensbeauftragter der IG Metall für Osram und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. (ka/dpa)