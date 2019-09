Anzeige

Sport Uvex setzt 50 Jahre auf den Bayerwald Das weltweit tätige Unternehmen feiert fünf Jahrzehnte Werk in Lederdorn. Damals gab’s nur Skibrillen, heute auch Sicherheit.

Von Stefan Weber

Merken

Mail an die Redaktion Michael Winter, geschäftsführender Gesellschafter des operativen Geschäfts der Uvex group, dankte den 120 Mitarbeitern am Standort Lederdorn und brachte ein Kunstwerk mit drei Helmen als Geschenk mit. Foto: S. Weber

Chamerau.Das beschauliche Dorf Lederdorn (Lkr. Cham) mit seinen 600 Einwohnern ist seit 50Jahren auch Sitz einer Marke mit Weltruf: Uvex hat hier seit 1969 eine Niederlassung, und daran erinnerten sich am Freitag rund 170 geladene Gäste in den Räumen der ersten Werkshalle. Michael Winter, der Enkel des damaligen Firmeninhabers Rainer Winter, reiste gemeinsam mit der Unternehmer-Familie an, um das Jubiläum zu feiern.

## ##### ## #### #### „############# ####“ ### ### ###### ######### ######### ###### #### ########## ######### ######. ###### ### „###### ### ####“ #######, ### ### ############ ### ######## ##### ####### ####### ### #### ################# ### ######### #######. ######### ###### #### ### ########### #### ######, ### ### ########## ######. ####### ##### ## ### ############# ### ##### #######- ### ########## ######### ######. ##### ### ### ####### #### ####### ###########, ## ### ### ##### ######## ### ### ############## ############ ## ######.

########## #### ## ######### #### ##### ####, #### ###### ### ### ####### #### ## ##### ### ### ########### ### ### ###### ######### ###### – ### #### #### ### #### ## ######### ### ###### #### ##### ######, ############ ### ########### ####### #### #### ### ### #### ###### #### ######## ##### #################.

### ##### ########## ###### ### ############ #### ## ########### #### ### ### #####-###### ############ ##### ###### ### #### ## #######, ### #### ### ### ### #### ###### ##### #########. ##### ### ### ########### ### #### ### ####### ######## ### ########## ##### ############## #### ## #######. ## #### ## ######### ###### ####### ##### ## ### ################# ##### ### ##### ##### ###########. ### ####### #### ### ######## ###########, #### ### #### ## ######### ## #######, „### ####### ## ### ########“, ########### ##.

### ## ##### ####### ##### ###### ## #######, ##### ###### #### ### „########“ ### ### ########### #####, ## ### ######## #### ############### ### ######. ### ##### ##### ######## #### ### ########### ### ## ### ####, ####### ## ###########, „### ### ##### ##### ## ###### ### #### ### ########## ## ########## ### ##### ## #######“, ######## ######. ######### #### ## ### ### #### ## #####. #### ### ### ### ######## ### #################: ########### ##### #####, ### ### ### ######### ######### ######, ###### #### ###### ## ####### ###### ###, #### ###### ###########.

######### ### ### ### ### ##-######### #### ### ##### ######, ## ### ### ########## ### ###### ###############. ### ## ######### #### ##### ######## ####: „############ #### ### ## ########### #### #######, ### ##### ###### ### ### #### ##### ########“, ### ## ###### ########## ### ##### ###### ## ### ##### ## #####. ## ###### ### ### ####, ### ### #### ## #### ######### #####, ###### ######.

#### #### ##### ################# ########, ###### ##### ### ###### #### ###### #######, ### ### ###### ####### ##### ####### ########. ### ##### ## ### ############## #########, ### ### ### ######### ## #######, #### ## ##### ###### ###. #### ##### ### ######-##### #### ## ################## ### ### ## ## ####### ## ###### ### ######### ## ###### #######. ##### ##### ### ####### ### ################# ### ##### #### #######.

#### #### ### ### ########### ## ### ########### ###### ######## ## ### ######## ##########, ####### #### #### ######### #### ## #### ########## ########### ### ###########, ### ####### ##### ## #### #########. ### ###### ### ######### ### ## ### ########### ###### ##### ##########, ### ##### ###########, ######## ####### ######. #### ##### ##### ## ######## ## ######### #### ### #### ### ### ###########-###### ########## – ### ### ## ###### #### ## ### ######## ## ######, ### ## ###########.