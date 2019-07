Anzeige

Energie Vattenfall steigert Gewinn Aufgrund von guten Ergebnissen bei der Stromproduktion erzielt der schwedische Energiekonzern ein Plus im ersten Halbjahr.

Stockholm.Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat im ersten Halbjahr 2019 unter dem Strich ein Plus von knapp 8 Prozent erzielt. Der Gewinn habe in den ersten sechs Monaten des Jahres bei 7,7 Milliarden Kronen (730,6 Millionen Euro) gelegen, wie das Unternehmen am Freitag in Solna bei Stockholm mitteilte. Der Nettoumsatz stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 von 75 auf 84,2 Milliarden Kronen.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis des schwedischen Energiekonzerns vor Zinsen und Steuern lag im ersten Halbjahr 2019 bei 13,3 Milliarden schwedischen Kronen und damit um 1,3 Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums.

„Man kann sagen, dass wir eine sehr stabile Entwicklung haben“, sagte Vattenfall-Chef Magnus Hall der Deutschen Presse-Agentur. Der Sturm „Alfrida“ habe für Vattenfall zwar zum Jahresbeginn Kosten in Höhe von fast 5 Milliarden Kronen verursacht, dies sowie schwächere Zahlen im Verkauf seien aber durch das bessere Ergebnis bei der Stromproduktion ausgeglichen worden. „Das balanciert sich im Vergleich zum Vorjahr in etwa aus“, sagte Hall.