Corona Verdi schlägt Alarm in der Oberpfalz Maßnahmen für Krankenhäuser seien nicht ausreichend. Zudem fordert Verdi die Bereitstellung ausreichender Schutzausrüstung.

Mail an die Redaktion Angesichts der aktuellen Krise um die Corona Epidemie schlagen ver.di Betriebs- und Personalräte der Krankenhäuser im Bezirk Oberpfalz Alarm. Foto: dpa

Regensburg.Angesichts der aktuellen Krise um die Corona Epidemie schlagen ver.di Betriebs- und Personalräte der Krankenhäuser im Bezirk Oberpfalz Alarm. Das teilte die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung mit. Der heute voraussichtlich im Bundesrat beschlossene „Rettungsschirm“ zur Entlastung der Krankenhäuser und anderer Gesundheitseinrichtungen hilft, bleibt aber völlig unzureichend, heißt es da. „Die weitere Fehlfinanzierung der Krankenhäuser kann zu massiven finanziellen Schieflagen führen. Es kann nicht sein, dass am Ende Krankenhäuser auf den durch die Corona Krise verursachten Kosten sitzenbleiben und infolgedessen Einsparmaßnahmen auf dem Rücken der Beschäftigten abgewälzt werden“, wird Reinhard Birner, Personalratsvorsitzender am Klinikum St. Marien Amberg in der Pressemitteilung zitiert.

„Um die Finanzierung aller notwendigen Maßnahmen gegen Covid-19 in den Krankenhäusern abzusichern, braucht es handhabbare pauschale Lösungen, mit denen die Leistungen der Krankenhäuser bedarfsgerecht finanziert werden können“, ergänzt der Gesamtpersonalratsvorsitzende der medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz (med-bo), Bruno Lehmeier, weiter. Roland Gleißner, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Kliniken Nordoberpfalz AG, fügt hinzu: „In den Kliniken muss jetzt das System der Dokumentation und Abrechnung nach diagnosebezogenen Fallpauschalen, den DRGs, ausgesetzt werden. Es ist jetzt keine Zeit für Gesundheitsbürokratie. Diese bindet Personal, das händeringend benötigt wird.“

Material oft knapp

Außerdem fordern die Betriebs- und Personalräte gemeinsam die Bereitstellung ausreichender Schutzausrüstung für die Beschäftigten im Gesundheitswesen, damit sich diese selbst und andere vor einer Ansteckung mit dem Corona Virus schützen können. In der derzeitigen Situation ist das Material oft knapp, die Preise dagegen oft überzogen hoch. Es zeigt sich erneut: der Markt regelt es eben nicht. Schutzausrüstung ist derzeit knapp, weshalb sie oft völlig überteuert verkauft wird. „Dieser Geschäftemacherei muss unbedingt ein Riegel vorgeschoben werden. Außerdem müssen alle gewerblichen Firmen, die dazu beitragen können, jetzt verpflichtet werden, ihre Produktion umzustellen und dringend benötigte Schutzanzüge, Mundschutz und Desinfektionsmittel herzustellen, um den Schutz der Beschäftigten sowie der Patienten und Pflegebedürftigen sicherzustellen“, erklärte Karin Wagner, Gewerkschaftssekretärin im Fachbereich 3 – Gesundheit und Soziales.

Aufgrund der Einsparungen im Gesundheitswesen fehlt es an fast allem, Personal, Ausrüstung, Schutzmittel und Kapazitäten. „Das Prinzip „Profit vor Mensch“ rächt sich - die Pandemie zeigt die Verfehlungen der Politik der letzten Jahrzehnte auf wie durch ein Brennglas“, so Wagner

