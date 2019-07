Anzeige

Tarife Verdi torpediert Amazons „Prime-Day“ „Kein Rabatt auf unsere Einkommen“: Zum Aktionstag mit Schnäppchen für Stammkunden gilt für sieben Standorte ein Streikaufruf

Mail an die Redaktion Mitarbeiter des Paketversenders Amazon im Sortierzentrum in Garbsen. Foto: Peter Steffen

Bad Hersfeld.Beim Online-Händler Amazon soll heute nach Angaben der Gewerkschaft Verdi erneut gestreikt werden. Anlass ist der bis einschließlich morgen laufende Aktionstag „Prime-Day“ mit Sonderangeboten für Stammkunden. Unter dem Motto „Kein Rabatt auf unsere Einkommen“ sollten nach Verdi-Angaben die Mitarbeiter bereits in der Nacht an sieben deutschen Standorten ihre Arbeit ruhen lassen. Genaue Uhrzeiten für den Streikbeginn wurden nicht genannt. Gestreikt werden soll an den Amazon-Standorten in Werne, Rheinberg, Leipzig, Graben, Koblenz sowie an den zwei Standorten im osthessischen Bad Hersfeld.

Verdi kämpft seit mehr als sechs Jahren um einen Tarifvertrag und Lohnerhöhungen. In ganz Deutschland hat Amazon zwölf Warenlager an elf Logistikstandorten und beschäftigt nach eigenen Angaben rund

13 000 Angestellte.

