Mobilität Verkehrslösungen im Dauerstau Ein Bus alle zehn Minuten? Das bleibt selbst in Regensburg ein Traum. Im Umland lässt der schnelle Bahntakt auf sich warten.

Von Marion Koller

In den Stoßzeiten kommt es in Regensburg immer wieder zum Verkehrschaos. Foto: Uwe Moosburger

Regensburg.Etwa 80 000 Menschen pendeln jeden Tag nach Regensburg. Schließlich gibt es in der Domstadt eine Menge Arbeitsplätze: mehr als 130 000. Viele Pendler wohnen auf dem Land und wenn ihre Gemeinde keinen Bahnanschluss oder eine direkte Buslinie hat, nutzen sie meist das Auto – und stehen häufig im Stau. Zu den Stoßzeiten geraten aber auch Bus und Bahn im Umland an ihre Kapazitätsgrenzen. Wie kann der Pendlerverkehr in der Region effizienter und umweltfreundlicher werden? Diese Frage diskutierte eine Mobilitätskonferenz am Freitag im Marinaforum.

# Dabei waren viele Akteure aus Regensburg und dem Umland, darunter OB Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Landrätin Tanja Schweiger sowie Vertreter von Verkehrsunternehmen. Eingeladen hatten der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Landesgruppe Bayern, und der ACE Auto Club Europa. Klar ist: Wer in Bus oder Bahn umsteigen kann, sollte das auf jeden Fall tun. Das wurde bei der Konferenz nochmals betont. Denn es gibt genug Leute, die das nicht können: Pendler vom flachen Land oder Handwerker, die mit einem neuen Heizkessel zum Kunden fahren. Bus und Bahn sollten stärker gefördert werden. Darüber waren sich die Fachleute einig. Doch grundsätzlich habe jedes Fahrzeug seine Berechtigung. Künftig soll der Umstieg von einem zum anderen Verkehrsmittel über digitale Lösungen erleichtert werden.

# Die MZ-Redakteure Pascal Durain und Dr. Christian Eckl moderierten die Veranstaltung. Auf der Website der Mittelbayerischen konnten Leser die Debatte verfolgen und mitreden. „Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf beim Verkehr in Regensburg und der Oberpfalz?“ lautete eine Frage. Interessant: Beinahe 40 Prozent wünschen sich eine bessere Vernetzung von Bus, Bahn und alternativen Mobilitätsangeboten wie E-Bike oder Car-Sharing.

# Bei der Podiumsdiskussion wurde rasch deutlich, dass die Stadt und der Landkreis wichtige Projekte angeschoben haben. Doch die Realisierung dauert – entweder weil Bayern und der Bund bei der Finanzierung mitreden oder weil sich Bahnentscheidungen hinziehen. OB Maltz-Schwarzfischer erinnerte, dass Stadt und Landkreis Regensburg sowie eine ganze Reihe weiterer ostbayerischer Landräte einen S-Bahn-ähnlichen Verkehr im Halbstundentakt in der Region anstreben. Zunächst müsse die Bahn zwischen Prüfening und Obertraubling mit einem dritten Gleis optimiert werden. Auch die Elektrifizierung zwischen Regensburg und Hof spiele mit hinein. Landrätin Tanja Schweiger sagte: „Für den Schienenausbau brauchen wir den Schulterschluss von Bayern und Berlin.“ Dr. Josef Rott vom bayerischen Verkehrsministerium bedauerte, dass es bei der „Stammstrecke von Prüfening nach Obertraubling im Schildkrötentempo vorangeht“.

# Zum Bahnhaltepunkt Walhalla-Allee sagte Maltz-Schwarzfischer, es gebe inzwischen eine Planungsvereinbarung. „Die Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht, der Ball liegt bei der Bahn.“ Weitere Bahnhaltepunkte sollen in Wutzlhofen und bei der Klenzebrücke im Westen entstehen. „Jetzt geht es um die Planungs- und Finanzierungsverträge mit dem Freistaat“, sagte die OB. Denn die Bahn fordere, dass die Stadt mitfinanziere. Beim Busverkehr geht es schneller voran als bei der Bahn. „Die Straßen sind zu voll“, stellte Maltz-Schwarzfischer fest und kündigte weitere Busspuren an, damit der ÖPNV nicht mit im Stau steht. 2022 wird eine Bus-Tangentiallinie vom Regensburger Norden zu den Unternehmen im Osten eingerichtet. Der Bustakt vom Park & Ride Jahnstadion wurde auf zehn Minuten verbessert. An den Adventssamstagen sind die Fahrten gratis. Ein genereller Zehn-Minuten-Takt der RVV-Busse sei jedoch nicht bezahlbar.

# Auf die Frage der Moderatoren, ob die Preiserhöhung für Busfahrten sinnvoll sei, sagte RVV-Geschäftsführer Kai Müller-Eberstein, das müsse sein, damit das Angebot verbessert werden könne. Dr. Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz/Kelheim (IHK) stimmte zu. Ein attraktiver öffentlicher Nahverkehr sei wichtiger als ein billiger. Nach der Corona-bedingten Flaute fahren wieder mehr Menschen beim RVV mit. Derzeit sind es rund 70 000 pro Tag, 2019 waren es 100 000. Müller-Eberstein ist jedoch skeptisch, was die nächsten Wochen bringen werden. Als die 3G-Regel angekündigt wurde, hätten einige Kunden ihre Abos beendet. Auch seien die Kontrollen schwierig.

# Vierte Donaubrücke wäre wichtig

# Regensburg braucht eine weitere Donaubrücke. Darüber sind sich alle einig, doch eine Kneitinger Brücke favorisiert die Landrätin, nicht aber die OB. Sie sagte, ob so eine Lösung Sinn mache, werde derzeit im Konzept für den Großraum Regensburg untersucht. Schließlich müsse man prüfen, wie es nach der Donau-Überquerung im Regensburger Westen weitergehe.

# Die Moderatoren fragten Dr. Rott vom Verkehrsministerium, wie der Verkehr auf dem flachen Land aussehen solle. Dieser argumentierte für eine Mischung aus festen Buslinien für Schüler und On-Demand-Lösungen je nach Bedarf. Das könnten etwa Rufbusse sein.

# Dr. Jürgen Helmes betonte, dass die Pendler aus dem Umland die Stadt erreichen müssten. „Wir kriegen nicht alle in die Busse.“ Er spricht sich seit Langem für den Ausbau des Pfaffensteiner Tunnels aus. In der Stadt fehlten Parkplätze. Die Mobilitätsdrehscheibe mit Parkhaus am alten Eisstadion sei immer noch nicht realisiert. Die Veranstalter Dr. Robert Frank von der VDV-Landesgruppe und Stefan Heimlich vom ACE zogen Bilanz. Frank sagte, es solle bald eine App herauskommen, die verschiedene Verkehrsverbünde gemeinsam nutzen könnten. Sie wird Echtzeit-Infos zum Bus- und Bahnverkehr einer ganzen Region geben und Ticketkauf ermöglichen. Heimlich riet dazu, die Stadtbahn in den Landkreis hinaus zu verlängern. Der öffentliche Nahverkehr solle die Bürger mit neuen Angeboten locken. „Aber der Preis muss auch stimmen.“