Diskussion Viele To Dos für den Finanzminister Füracker rühmt Bayerns Krisenhilfen für die Wirtschaft. Bei einer Diskussion bekommt er doch viel Nachholbedarf präsentiert.

Von Jana Wolf

Mail an die Redaktion Der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) räumt ein, dass die nächsten Monate wirtschaftlich „eine riesige Herausforderung“ werden. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Berlin.Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) holt weit aus, bevor er auf die Wirtschaft im Freistaat zu sprechen kommt. Italien, Großbritannien, Amerika, China - all diese Länder, die von der Corona-Pandemie härter getroffen wurden als Deutschland, führt er auf. Füracker spannt diesen Bogen, um das eigene Vorgehen im Kampf gegen das Virus zu rechtfertigen. Bayern hat den Ruf, einen besonders vorsichtigen Weg gewählt zu haben, manche meinen: einen restriktiven. Durch die Maßnahmen habe der Freistaat „natürlich der Wirtschaft viel zugemutet“, sagt der Finanzminister am Mittwochabend zu den Zuhörern einer virtuellen Diskussionsrunde über die Corona-Folgen für die Region, zu der der Regensburger CSU-Bundestagsabgeordneten Peter Aumer eingeladen hat.



Füracker sagt es aber auch in Richtung der anderen Diskussionsgäste: Dr. Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer der IHK für Oberpfalz/Kelheim, und Christian Volkmer, Vizepräsident des Bundes der Selbstständigen (BDS) in Bayern. Sie vertreten die Wirtschaft und wissen, wo der Schuh noch drückt.

Füracker räumt einen Kritikpunkt selbst ab

Bayern habe von Anfang an reagiert, um die „harten Auswirkungen“ in vielen Branchen abzufedern, sagt der Finanzminister, und nennt etwa die Soforthilfen für Unternehmen. Einen Kritikpunkt räumt er dabei gleich ab: „Das hat selbstkritischerweise nicht in der Geschwindigkeit funktioniert, wie wir uns das selbst vorgestellt hätten.“ Woran es gehakt hat, sagt er nicht. Er wolle keine Schuldzuweisungen machen.

Füracker zählt etwa Förderkredite mit einer Absicherung bis zu 100 Prozent auf, und steuerliche Maßnahmen, über die vorerst insgesamt 6,4 Milliarden Euro an Liquidität in bayerischen Unternehmen gehalten wird. „Als Finanzminister hoffe ich natürlich, dass das Geld im nächsten Jahr auch wieder kommt“, sagt er. Schließlich müssten all die gewährten Hilfen auch bezahlt werden. Künftig soll es die Möglichkeit geben, dass sich der Freistaat für eine begrenzte Zeit an existenzbedrohten Unternehmen beteiligt. Der dafür angedachte Bayernfonds solle bis zu 20 Milliarden Euro umfasse, die Genehmigung des Fonds stehe noch aus. „Das soll verhindern, dass irgendwelche chinesischen Investoren unsere Unternehmen kaufen“, sagt Füracker.

Füracker ermuntert Firmen zu Anträgen

Er blickt nach Berlin, wo am Mittwoch mit den Überbrückungshilfen weitere Hilfen besonders für kleine und mittelständische Firmen auf den Weg gebracht wurden. Von den insgesamt 25 Milliarden Euro könnten laut Füracker bis zu 5 Milliarden nach Bayern fließen. „Ich kann die Unternehmen nur ermuntern, dieses Geld auch zu beantragen“, sagt er. Kurzum: Dem Finanzminister fallen viele Antworten auf die Krise ein. „Wir tun das nicht nur für den Unternehmer, den wir durch die Maßnahmen in seinem Geschäft eingeschränkt haben, sondern wir tun das, damit Arbeitsplätze erhalten werden.“

Doch eine Frage, die den Finanzminister besonders umtreibt, kann er nicht beantworten. „Wie erreichen wir, dass wir im Export rasch wieder in die Gänge kommen?“ Für den Binnenmarkt könne man mit politischen Maßnahmen reagieren, beim Export sei das nicht möglich. „Ich kann nichts tun, damit die Amerikaner oder die Briten wieder unsere Dinge kaufen.“ Dabei ist gerade die für Ostbayern wichtige Automobilbranche besondern vom Export abhängig.

Viel politischer Nachholbedarf

Den anderen Diskussionsteilnehmern fallen dann aber sehr wohl Punkte ein, bei denen sie politischen Nachholbedarf sehen. IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Helmes findet zwar, die Politik habe „völlig richtig reagiert“. Gerade im Freistaat könnten sich die Unternehmen sicher fühlen, sagt Helmes. Dennoch: Neben dem Tourismus, der Veranstaltungsbranche und dem Einzelhandel habe es auch die Industrie hart getroffen. Helmes fehlt es an Perspektiven, die steuerlichen Maßnahmen gehen dem IHK-Chef nicht weit genug. „Was uns im Konjunkturprogramm völlig fehlt, ist ein langfristiger Blick auf eine Unternehmenssteuerreform.“ Zudem fordert er die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Dass dieser Schritt noch nicht genommen sei, „tut unseren Mittelständlern sehr sehr weh“, sagt Helmes. Den Soli in der jetzigen Form nennt er „eine schreiende Ungerechtigkeit“.

Drei weitere Anliegen hat Helmes mitgebracht, bei denen er den Blick direkt auf den Finanzminister richtet. Erstens, die Digitalisierung: „Jetzt müssen wir ernst machen mit der Digitalisierung in Bayern“, sagt Helmes, und fordert einen besseren Ausbau der Netzinfrastruktur. Zweitens, die Energiekosten: Diese müsse man „im Griff behalten“ und die EEG-Umlage „deutlich senken“. Drittens, die Zusammenarbeit mit Tschechien. 13 000 Einpendler würden täglich über die Grenze in die Region kommen. Der IHK-Chef appelliert, man müsse „die Zukunft mit tschechischen Nachbarn gemeinsam gestalten“.

Prekäre Lage für kleinere Selbstständige



BDS-Vizepräsident Christian Volkmer zeichnet an diesem Abend ein ernüchterndes Bild davon, wie es kleineren Gewerbetreibenden und Soloselbstständigen in Bayern ergeht. Corona habe ein Licht auf „die vielen vielen prekären Selbstständigkeitsverhältnisse, die wir in Bayern haben“, geworfen, sagt Volkmer. Als Geschäftsführer des Regensburger Datenschutz- und IT-Dienstleisters Projekt29 kennt er die Selbstständigkeit aus eigener Erfahrung. Die Krise habe „teilweise ganz vernichtende Auswirkungen gehabt hat“.

Das Problem konnten die Unterstützungsmaßnahmen aus Volkmers Sicht nicht wettmachen, etwa das Kurzarbeitergeld habe für diese Gruppe nicht gegriffen. Auch Kredithilfen kämen häufig nicht in Frage. „Wenn Sie als Soloselbstständiger eine Einnahmesituation haben, die sich nicht über ein oder zwei Monate bringt, dann werden Sie auch einen Kredit nicht zurückzahlen können.“

habe gerade kleinere Gewerbetreibende vor eine immense Herausforderung gestellt. „Das war fast ähnlich schlimm für die Soloselbstständigen, wie die teilweise fehlende Förderung.“ Volkmer lasst an diesem Abend keinen Zweifel daran, dass er großen politischen Nachholbedarf sieht. Der BDS wünsche sich, „dass man mit diesen Zielgruppen nochmal verstärkt ins Gespräch geht“. Das in der Politik vorherrschende Bild decke sich zu wenig mit der Lebensrealität der Betroffenen.

Der bayerische Finanzminister, an den sich die Forderungen an diesem Abend richten, hat nicht zu allem eine Lösung parat. Dafür ist wohl auch die Problemlage zu groß und die einstündige Diskussionszeit zu knapp. „Ich bin immer Optimist und wir tun alles, um der Krise möglichst gut Herr zu werden.“ Eines räumt er aber auch ein: „Die nächsten Monate werden sicherlich eine riesige Herausforderung.“