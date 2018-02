Handel Virtueller Gegenschlag des Handels Neue Konzepte greifen: Stationäre Händler aus Ostbayern setzen erfolgreich auf die Multikanalstrategie.

Von Robert Torunsky

Merken

Mail an die Redaktion Das Smartphone ist beim Online-Shoppen nicht mehr wegzudenken. Animation: Alexander Limbach - stock.adobe.com

REGENSBURG.Der stationäre Handel hat es dieser Tage nicht leicht: Die Marktanteile des Onlinehandels wachsen nicht nur jährlich, 14 Prozent der heute ausschließlich online aktiven Händler planen zudem, in fünf Jahren offline zu verkaufen. „Das erhöht den Handlungsdruck auf die stationären Akteure zusätzlich“, kommentiert Dr. Georg Wittmann von ibi research an der Universität Regensburg GmbH die aus der Studie „Der deutsche Einzelhandel 2017“ stammende Zahl. Die Regensburger Forscher haben zusammen mit 41 Industrie- und Handelskammern sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) den Einfluss der Digitalisierung auf den deutschen Einzelhandel umfassend untersucht und deutschlandweit mehr als 2000 Einzelhändler befragt. Diese Faktoren schlagen sich auch in den Umsatzerwartungen nieder: In den nächsten fünf Jahren rechnen 24 Prozent der stationär aktiven Händler mit einem Rückgang der im Ladengeschäft erwirtschafteten Umsatzanteile. „Die Studienergebnisse zeigen deutlich, dass der deutsche Einzelhandel sein klassisches Geschäftsmodell überdenken muss“, bilanziert Wittmann. Immerhin gut ein Drittel der befragten, ausschließlich stationär aktiven Unternehmen hat den Multikanalvertrieb bereits auf dem Schirm: „Verkaufen heute 54 Prozent der Händler ihre Produkte ausschließlich stationär, wollen 37 Prozent davon in fünf Jahren auch im Onlinevertrieb aktiv sein“, berichtet Wittmann.

Breitere Kundengruppe durch Webshop



Sandra Bachfischer vom Teehaus Bachfischer ist diesen Schritt bereits 2003 gegangen. „Damals hatten wir ungefähr eine Bestellung pro Woche“, erinnert sich die Geschäftsführerin des 1988 eröffneten Fachgeschäfts lachend. „Seit 2006 haben wir einen vernünftigen Onlineshop mit allen Produkten. Die Entwicklung ist sehr positiv und ich möchte ihn nicht missen.“ Der Hintergrund für die Multikanalstrategie war nicht trivial. „Für die Teemischungen müssen wir große Mengen Zutaten importieren, von denen viele nur tonnenweise geliefert werden. Das lässt sich in einer Stadt wie Regensburg nur schwer abdecken. Deswegen wollten wir uns eine breitere Kundengruppe erschließen und da war der Onlinehandel die sinnvollste Möglichkeit“, sagt Bachfischer. Für die Neukundengewinnung sei es ein nicht zu unterschätzender Vorteil gewesen, dass die Kunden gesehen hätten, dass hinter dem Onlineshop ein reales Geschäft mit einer Adresse und tatsächlichen Personen steckt. „Das schafft Vertrauen im anonymen und für viele Anbieter auch riskanten Internetgeschäft“, erklärt Bachfischer. „Bei uns äußert sich das unter anderem dadurch, dass sehr viele Kunden bedenkenlos per Vorkasse bezahlen.“ Alle rund 360 Teesorten gibt es im Laden und online – transparent zu gleichen Preisen. „Die beiden Kanäle helfen sich gegenseitig. Touristen, die uns zufällig entdecken, können ihren Lieblingstee bequem nachbestellen. Onlinekunden haben Lust, die Teesorten auch einmal im Laden kennenzulernen“, erläutert Bachfischer. „Wir haben auch sehr viele junge Kunden, da ist der Onlinevertriebsweg einfach wichtig.“ Ab März gibt es für Firmen- und Privatkunden einen Verpackungsdesigner, mit dem man online den Tee in einer individuell gestalteten Verpackung – beispielsweise mit Grußbotschaft und Foto – erwerben kann.

Kernkompetenz auch als Onlineangebot



Die Frey Handelsgruppe aus Cham hatte andere Beweggründe: „Wir haben uns die Frage gestellt, wie es sein kann, dass Onlineportale wie Outfittery uns unsere Kernkompetenz, die Beratung, wegnehmen“, erzählt Unternehmensleiter Helmut Hagner. Das Chamer Modefachgeschäft mit Filialen in Schwandorf und Marktredwitz holte zum virtuellen Gegenschlag aus und bot 2016 den Service „Mode Frey Haus“ an – auf den Kunden individuell zugeschnittene Outfits, die per Post versendet werden. Der große Unterschied zur Onlinekonkurrenz: Die Frey-Modeexperten beraten auch im stationären Geschäft und suchen persönlich Outfits heraus, die auch im Laden zu finden sind. „Am Anfang haben wir als kleines Start-up im Unternehmen viel Lehrgeld bezahlt, aber die Lerneffekte haben einen Innovationsschub im gesamten Unternehmen ausgelöst“, freut sich Hagner über zahlreich erfolgreich umorganisierte Prozesse. Obendrein habe das Unternehmen zahlreiche Kunden zurückgewonnen, die das Engagement eines regionalen Traditionsunternehmens in diesem Bereich zu schätzen wissen. Stellvertretend nennt Hagner das Feedback einer Kundin aus Nürnberg: „Endlich kann ich ohne schlechtes Gewissen gegenüber dem Einzelhandel online einkaufen.“ 75 Mode-Frey-Haus-Pakete pro Woche werden derzeit versendet. Die Tendenz ist steigend. So wurden Ende 2017 Kinderboxen in das Sortiment aufgenommen, geplant sind weitere Boxen für Sport.

Dieser Text ist ein Beitrag aus der Wirtschaftszeitung. Hier geht es zum E-Paper: www.die-wirtschaftszeitung.de/epaper

Lesen Sie zu diesem Thema auch den Artikel Der stationäre Handel passt sich an sowie den Gastbeitrag Wachstumsgrenzen werden sichtbar.