Anzeige

Auto Volkswagen bestätigt Interesse an Übernahme von Europcar Noch ist nichts in trockenen Tüchern, aber für Volkswagen könnte eine Übernahme des Autovermieters Europcar attraktiv sein. Mit einer ersten Offerte konnten die Wolfsburger jedoch noch nicht überzeugen.

Merken

Mail an die Redaktion Volkswagen hat ein Interesse an der Übernahme des französischen Autovermieters Europcar bestätigt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Wolfsburg.Volkswagen hat ein Interesse an der Übernahme des französischen Autovermieters Europcar bestätigt.

Derzeit erwäge das Unternehmen zusammen mit den Finanzinvestoren Attestor und Pon Holdings eine Mehrheitsübernahme der Franzosen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Die Überlegungen seien in einem frühen Stadium und es gebe keine Sicherheit, dass daraus etwas werde.

Ein unverbindliches Angebot über 44 Cent je Aktie habe Europcar abgelehnt. Das wäre insgesamt ein Kaufpreis von rund 2,2 Milliarden Euro gewesen. Eine mögliche Übernahme könnte für VW attraktiv sein, hieß es von VW. Es sei eine von mehreren Möglichkeiten, um die Unternehmenspläne in Sachen Mobilität zu stützen.

© dpa-infocom, dpa:210624-99-126802/2