Vertrieb Vom Schäfer zum Unternehmer Walhalla Lamm zeigt, wie die Vermarktung der eigenen Produkte gelingt. Damit liegt das Unternehmen voll im Trend.

Von Benjamin Weigl

Mail an die Redaktion Uli Teich (rechts) und Merve Sentürk bieten im Pop-Up-Store in der Regensburger Innenstadt eine breite Produktpalette an. Foto: Benjamin Weigl

Regensburg.Uli Teich streicht mit den Händen durch das feine, weiche Lammfell, das in verschiedenen Farben in seinem Geschäft ausliegt. Zur Winterzeit verkaufen Teich und Pierre Steinkamp unter dem Namen Walhalla Lamm regionale Produkte rund ums Schaf. Die Palette reicht von Kuscheltieren, Naturkosmetik, Seifen, Socken, Einlegesohlen und Fellen bis hin zu Schafs- und Ziegenkäse. Den Pop-Up-Store in der Regensburger Königsstraße gibt es diesen Winter zum zweiten Mal – vorerst bis Ende Dezember.

Die Marke Walhalla Lamm ist das wirtschaftliche Erfolgsmodell eines Schäfers, den ursprünglich die Leidenschaft für seine Tiere antrieb. „Jetzt im November bei drei Grad rennen die Schafe wie Hasen auf der Weide herum“, erzählt Teich, als er auf seine Herde an den Hängen der Walhalla zu sprechen kommt. „Auch die erwachsenen Tiere beteiligen sich dann an den Spielen, die sonst eigentlich nur die Lämmchen machen. Wenn sie hüpfen und hoppeln merkt man, dass das genau ihr Wohlfühlklima ist.“

Die Nützlichkeit von Weide-Schafen

Was 2004 als Hobby mit vier Schafen „zum Rasenmähen“ beginnt, wird immer größer, als zwei Jahre später der Landschaftspflege-Verband anfragt. Schritt für Schritt entwickeln Teich und Steinkamp Schäferei-Projekte. Bald weiden sie ihre Herden nicht nur rund um Regensburg an der Walhalla und am Max-Schulze-Steig, sondern sogar im Nürnberger Reichswald. Dort waren die Schafe einst im Auftrag eines Energieversorgers unterwegs, um die Stromtrassen auf natürliche Weise von Gebüsch, Sträuchern und Gras freizuhalten. Auch an der Walhalla erkannten die zuständigen Ämter schnell die Vorteile: „Wenn man mit dem Mulchgerät drüber geht, lebt danach nichts mehr – keine Heuschrecke, kein Schmetterling. Bei den Schafen ist das anders. Und sie transportieren auch noch Grassamen von einer zur anderen Weide“, sagt Teich.

„Jetzt im November bei drei Grad rennen die Schafe wie Hasen auf der Weide herum.“ Uli Teich



Er betont, dass das auch so bleiben soll, obwohl sie die Schäferei immer weiter zurückfahren. Aus den 350 Mutterschafen, welche Teich und Steinkamp in der Hochphase beherbergten, sind mittlerweile rund 70 Schafe geworden. Es hat sich gezeigt, dass das landwirtschaftliche Standbein weniger rentabel und vor allem viel nervenaufreibender ist, als die Marke „Walhalla Lamm“, das Vermarktungs-Standbein. „Wo man mit der Schäferei anfängt, stößt man überall auf Widerstände“, sagt Teich. Er erzählt von Jägern, die teilweise Probleme machten, wenig staatlicher Unterstützung und davon, dass die Rücksicht von der Bevölkerung nicht mehr da sei. Da werde schon mal einfach der Zaun geöffnet, mit dem Fahrrad Schafe gejagt oder Hunde laufen gelassen. Teich nennt das „Freizeitdruck“. „Am Rand einer Großstadt ist der sehr hoch. Man merkt schon: In den letzten Jahren hat sich was verändert.“

Direktvermarktung als Erfolgsmodell

Und so haben auch Teich und Steinkamp ihr Konzept verändert. Seit 2009 setzen sie auf Direktvermarktung – und liegen damit voll im Trend. „Direktvermarktung bei landwirtschaftlichen Betrieben ist gerade in städtischen Gebieten verstärkt zu beobachten“, sagt Markus Peters vom Bayerischen Bauernverband. Der Trend zur Selbstvermarktung der eigenen Produkte entwickle sich flächendeckend – angetrieben von digitalen Vertriebsstrukturen und der neuen Einstellung vieler Verbraucher, die auf Regionalität und die Geschichte der Produkte mehr Wert legten als früher. Aber: „In der Gesamtschau ist die Direktvermarktung immer noch mehr die Ausnahme als die Regel“, sagt Peters. Doch gerade in der Landwirtschaft ließen sich viele moderne Ansätze erkennen: Von der Milchtankstelle über den Hofladen bis hin zu innovativen Vermarktungskonzepten und Lösungen für die Lieferung bis vor die Haustüre der Kunden.

Direktvermarktung: Tendenz steigend Deutschland: Die Zahl der Landwirte, die ihre Produkte auf kurzem Weg an die Kunden liefern, steigt stetig. Das Bundeslandwirtschaftsministerium spricht von 30 000 bis 40 000 (Stand 2013). Das entspricht rund sechs bis acht Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe .

Bayern: Laut Staatsministerium gibt es im Freistaat circa 3500 landwirtschaftliche Direktvermarkter. Und: Von rund 350 Bauernmärkten in Deutschland findet gut die Hälfte in Bayern statt.

Zubrot: Viele Bauernhöfe haben zusätzlich eine hofeigene Weiterverarbeitung, etwa zu Wurstspezialitäten. Auch damit verbessern sie ihre Einkommenssituation.

Vorteile: Das Ministerium sieht gute Gründe für den Direkteinkauf beim Produzenten: nachvollziehbare Herkunft und Frische der Produkte, direkte Informationen über Erzeugungsbedingungen, persönlicher Kontakt zum Landwirt, das besondere Einkaufserlebnis, Unterstützung der Landwirtschaft in der eigenen Region.

„Direktvermarktung bei landwirtschaftlichen Betrieben ist gerade in städtischen Gebieten verstärkt zu beobachten.“ Markus Peters vom Bayerischen Bauernverband



Mit der Regionalität der Produkte spricht Peters einen Punkt an, der sich auch bei Uli Teich als starkes Markenzeichen entwickelt hat. „Wichtig ist: Die Kunden sollen wissen, dass es aus der Region kommt. Viele legen dann auch keinen Wert mehr auf das Bio-Siegel“, erzählt Teich. Trotzdem arbeite er voll ökologisch. Und noch ein zweiter Punkt passt zur Einschätzung von Peters: „Nicht jeder Betrieb kann diesen hohen Aufwand und auch das Risiko gehen“, sagt er. Teich berichtet: „Es ist immer ein Wagnis, immer ein Risiko, ob zum Beispiel ein neues Produkt funktioniert.“

Eine Marke erlangt Bekanntheitsgradl

Als 2009 der Adventsmarkt im Regensburger Katharinenspital anfragte, ob Teich Schafe als Attraktion stellen könne, fragte er kurzerhand nach einem Marktstand. Damit begann die Geschichte der eigenen Vermarktung von Lamm- und Schafprodukten. Heute gibt es dort den Lammburger „Big Mäh“ und auf vier weiteren Christkindlmärkten, auch in Nürnberg und Abensberg, viele Produkte, die entweder mit den Erzeugnissen der eigenen Tiere oder mit Zukäufen in Partnerunternehmen produziert werden. Hinzu kommt der Pop-Up-Store, um den sich Merve Sentürk kümmert. Sie sagt: „Viele Kunden freuen sich über inhabergeführte Geschäfte und schätzen das Gespräch mit uns.“ Die Marke hat sich mittlerweile einen Bekanntheitsgrad erarbeitet. Aus anderen Städten kommen Anfragen – auf der Suche nach einzigartigen Geschäftsmodellen oder Übergangslösungen, etwa für Eisdielen, die im Winter geschlossen werden. Damit seine Art der Vermarktung funktioniert, fragt sich Teich immer wieder: „Wie kann ich mich abheben?“ Neue Produkte werden immer erst getestet und nach einer aufwendigen Prüfung ins Programm aufgenommen.

