Keine neuen Neubauprojekte Vonovia-Baustopp: Union sieht Anzeichen eines „Komplettabsturzes“ im Wohnungsbau von Thomas Vitzthum

Nach der Ankündigung von Deutschlands größtem Immobilienunternehmen Vonovia 2023 keine Neubauprojekte zu starten, sieht der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion für Bauwesen und Wohnen, Ulrich Lange, Anzeichen eines Komplettabsturzes im Wohnungsbau.

Lange sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: „Es ist ein fatales Zeugnis für die Baupolitik der Ampel-Regierung, dass das größte Immobilienunternehmen Deutschlands in diesem Jahr keine neuen Bauprojekte starten kann. Baupolitisch stehen wir schon am Abgrund – die Ziele der Ampel werden krachend verfehlt und es ist auch keinerlei Trendwende in Sicht. Wenn es jetzt noch zu einem Rutscheffekt kommt und weitere Bauunternehmen ihre Projekte canceln, ist der Komplettabsturz vorprogrammiert. Dann kann die Bauministerin endgültig einpacken.“







Lange nahm Bauministerin Klara Geywitz (SPD) in die Pflicht: „Es reicht nicht, immer nur die schlechten Rahmenbedingungen zu bejammern und Ziele nach unten zu korrigieren. Was wir jetzt brauchen, ist eine Strategie für den Wohnungsneubau. Dazu gehören zum Beispiel klare Förderrichtlinien, die Planungssicherheit für die Unternehmen schaffen.“