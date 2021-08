Anzeige

Wirtschaft Vonovia startet den dritten Anlauf Für die Übernahme der Deutsche Wohnen ist ein neues Angebot geplant. Spekulanten soll ein Riegel vorgeschoben werden.

Von Claus Haffert und Tanja Vedder

Merken

Mail an die Redaktion Der Immobilienkonzern Vonovia will für die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen ein neues Angebot vorlegen. Foto: Paul Zinken/dpa

Bochum.Der Übernahmekampf um Deutschlands zweitgrößten Vermieter Deutsche Wohnen geht in eine neue Runde. Der Chef des Marktführers Vonovia, Rolf Buch, kündigte ein verbessertes Angebot an – gerade eine Woche nachdem ihm die Mehrheit der Aktionäre der Deutsche Wohnen die kalte Schulter gezeigt hatte. Buch drückt dabei aufs Tempo. Den bislang größten Deal in der deutschen Wohnungswirtschaft möchte er möglichst noch vor der Bundestagswahl im September unter Dach und Fach bringen.

## #### ## ######

############ ####### ######### #### ### ####### ### ######## ###### ## #### ## ###### ###### ### ##### ##### #### #### ### ####### #######. ##### #### ### ######## ###### ######### ## ########## #### ####.

### ####### ###### ##### ### ### ### ########### ##### ### ############## ##### ##, ### ###### ##### ### ### ##### ####### ##### #####, ##### ####. „#### ## #### ####### ####, ###### ### ### #### #### ### ### ############## ######, ## ### ####### ### ############### ######## #####.“

### ####, ##### ### ####### ###### ######### ###, ##### ### ########-######-######### ### ########### ########## ## ######. ##### #### ##### ## ##### ##### ####### ### ### ############ ########, ###### ##### ###### ###### ### #### ######. #### ####### ###### ## ###### #### ###### ## ######## ### ############ ### ############ ## #### #####, #### ##### #### ## ### ######## ###### ########### ##########. ##### ########### ### ##### ####### ##### ###### #### ### #### ######### #### ## ####### ###### ##############. ## ###### ## ###### ###### #########.

### ### ##### ## ####### ########

##### #### ####### ###### ####. ####### ###### ####### ### ##### ####### ######, ##### ####. „###### ####### ### ##### ### ### ##### ### ## ####### ########, ##### ###### ### ### ### ## ### ## ####### ########.“ ####### ### #### ####### ##### ## ####### ### ######## ### ######### ###### #########. „### ##### ##### ######## #########“, ####### ####. ## ###### #### ######, ######## ######### ########## ## ######.

#### #######, #################### ### ######### ################# ### ################ (###), ##### ## #######. „### ####### ####### ##### ## #########“, ##### ## ### ###. ####### #### ############## ### #######, ### ##### ### ### ###### ####### ##### ######### ######: ### ### ########## ### ### ######### ########## #####. „### ## #### #### ##### ### ####### ####. #### ## ### #### ##### ## #### ####, #### #### ### #### #### ##### ### ####### ##### #### #######“, ########### ### ################.

######### ### ### ####?

####### ##### #### ##### #########. „### ######### #### ### ### ############## #### ### ##### #####. #### ###### ### ###### ### ########.“ ##### ############ #### ## #### #######. „####### #### ### ##### ##### ##### ########### ######.“ #### ### #### ###### ## ## #### ########### ########## ## ### ############# ######. ## ####### #### ### ######, ### ##### ############ ### ########### ## ########, ############### ###########.