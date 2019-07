Anzeige

Elektronik Vorwerk stellt Thermomix-Fertigung in Wuppertal ein Das Aus in Wuppertal für eine teure Küchenmaschine: Das Gerät erlebte eine Blütezeit, aber die Thermomix-Nachfrage in Europa lässt nach. Die Produktion wird nun verlagert und es fallen Jobs weg.

Mail an die Redaktion Thermomix-Fertigung bei Vorwerk in Wuppertal. Foto: Rolf Vennenbernd

Wuppertal.Wegen einer gesunkenen Nachfrage in Europa soll die Küchenmaschine Thermomix nicht länger am Sitz des Unternehmens Vorwerk in Wuppertal gefertigt werden.

„Die Thermomix-Produktion am Standort Wuppertal läuft voraussichtlich im Dezember 2019 aus“, sagte ein Unternehmenssprecher der „Rheinischen Post“ (Dienstag).

Demnach will Vorwerk 200 Vollzeitstellen am Stammsitz abbauen, betriebsbedingt soll maximal 85 Menschen gekündigt werden. Einzelne Thermomix-Komponenten sollen in Wuppertal weiter produziert werden - etwa Motoren und Messer.

Gesamtbetriebsratschef Ralf Hüttemann zufolge gibt es Überkapazitäten in Europa. Wachstumschancen sehe das Unternehmen in Asien. Deshalb soll in China eine neue Thermomix-Fertigung entstehen. Zugleich versicherte der Vorwerk-Sprecher: „Größter Produktionsstandort bleibt weiterhin unser Thermomix-Stammwerk in Frankreich, wo die Geräte für die großen europäischen Märkte gefertigt werden.“