Handel Wachstumsgrenzen werden sichtbar Gastbeitrag von Prof. Dr. Dr. Thomas Roeb, Professor für Handelsbetriebslehre an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.

Bonn.Bereits seit vielen Jahren werden die Schlagzeilen den Handel betreffend von Meldungen beherrscht, die den unaufhaltsamen Siegeszug des Onlinehandels zulasten des stationären Handels beschreiben oder gar feiern. Nun lässt sich kaum bestreiten, dass der stationäre Handel unter großem Druck steht. Wäre er aber ein Mensch, könnte er dennoch guten Gewissens Mark Twain zitieren: „The report of my death was an exaggeration!“ (Der Bericht von meinem Tod war eine Übertreibung!) Dafür gibt es mehrere Gründe.

Der wichtigste Grund ist sicherlich, dass der vermeintliche Durchmarsch des Onlinehandels bislang noch eher ausgeblieben ist. Selbst im Kerngeschäft Amazons, bei Büchern, stagniert der Onlinehandel bei nur circa 18 Prozent. Ähnlich hoch liegt er bei der Mode, einer weiteren Schlüsselbranche für E-Commerce. Bei Lebensmitteln liegt der Anteil unter einem Prozent und die übrigen Non-Food-Branchen liegen dazwischen, wenn auch zumeist unter zehn Prozent. Insgesamt wächst das Onlinegeschäft aktuell zwar immer noch deutlich, aber eben auch deutlich langsamer als noch vor wenigen Jahren. Diese offensichtlichen Wachstumsgrenzen des E-Commerce könnten durch dessen Verschmelzung mit dem stationären Handel überwunden werden. Unter den Schlagworten „Multi-Channel“ oder gar „Omni-Channel“ wird dieser Trend propagiert. Zweifellos kann es für einen stationären Händler nicht falsch sein, auch über eine gute Onlinepräsenz zu verfügen. Richtig ist aber auch, dass für alle nennenswerten stationären Händler diese Präsenz bislang nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich Beiträge zum Umsatz leistet. Im Fall des Lebensmitteleinzelhandels muss man sogar von Promille sprechen, wenn der Onlineshop überhaupt weiter betrieben wird. Kaufland etwa hat seine Versuche gestoppt. Umgekehrt ist dem Onlinespezialisten Amazon auch noch kein Durchbruch im stationären Handel, speziell mit Lebensmitteln, gelungen. Damit ist der Istzustand beschrieben. Technische Entwicklungen können jedoch die Rahmenbedingungen des Handels derart verändern, dass auch die Bedeutung des Onlinehandels weiter zunimmt. Aktuell verfügt der Onlinehandel noch über keinen grundlegenden Kostenvorteil gegenüber dem stationären Handel, nicht zuletzt, weil er logistische Leistungen bezahlen muss, die im stationären Handel der Kunde übernimmt. Für viele Berufstätige stellt der Gang zum stationären Handel eine zeitliche Belastung dar, die sie mittels E-Commerce vermeiden wollen. Für sie spielen die fehlenden Kostenvorteile keine Rolle, weil für sie der Vorteil des Internets ohnehin an anderer Stelle, nämlich in der Bequemlichkeit, liegt. Eine Zunahme dieser Kundenschicht wird den E-Commerce vorantreiben. Umgekehrt könnten sich die Kosten aber auch senken. Stimmt die These von der Zunahme einer armen, schlecht qualifizierten Unterschicht, so finden sich dort in Zukunft mehr Personen, die für wenig Geld bereit sind, logistische Dienstleistungen zu erbringen. Mit ihnen würden die Kosten des Onlinehandels sinken.

Ein Vorteil speziell des innerstädtischen Einzelhandels liegt in dessen Erlebnischarakter. Shoppen ist, speziell in Verbindung mit der Nutzung der örtlichen Gastronomie, eine Freizeitbeschäftigung. Virtual Reality kann aber derartige Freizeiterlebnisse auch beim Onlineshopping bieten, wenn etwa der Kunde, statt durch ein „traditionelles“ virtuelles Warenhaus zu gehen, mit seinen Freunden die interessanten Kleidungsstücke in einem virtuellen Dschungel jagen kann. Dem kann der stationäre Handel, speziell in den Innenstädten, wiederum begegnen, indem er den Einkauf stärker in eine Erlebnis- und Kommunikationskultur einbettet. So gibt es bereits jetzt in vielen Modehäusern oder großen Buchhandlungen kleine Cafés oder gemütliche Sitzecken, die den Kunden unabhängig vom konkreten Warenangebot anziehen.

Wie sieht nun die Zukunft des Handels aus? Das hängt wesentlich vom Zeithorizont ab. Für die nächsten zehn, vermutlich sogar 20 Jahre wird es in den großen Innenstädten kaum zu gravierenden Änderungen kommen, während der Niedergang kleiner Innenstädte als Einkaufszone anhält. In 30 oder mehr Jahren werden sich jedoch neue Technologien so durchgesetzt haben und durch andere, noch unbekannte Technologien ergänzt worden sein, dass eine Prognose unmöglich ist.

Dieser Text ist ein Beitrag aus der Wirtschaftszeitung. Hier geht es zum E-Paper: www.die-wirtschaftszeitung.de/epaper

Lesen Sie zu diesem Thema auch Der stationäre Handel passt sich an und Virtueller Gegenschlag des Handels.