Wald verdient eine Prämie

Christoph Heinrich,Vorstand Naturschutz WWF Deutschland

Regensburg.Was haben Pflegekräfte und Waldbesitzer gemeinsam? Sie bekommen eine Prämie aus dem Corona-Konjunkturpaket. Anders als bei Mitarbeitenden aus dem Gesundheitssektor soll die Prämie für Waldbesitzer nicht vorrangig durch die Pandemie entstandene Mehrbelastung ausgleichen. Denn schon lange davor machte starke Trockenheit dem deutschen Wald zu schaffen. 2019 gab es allein in Bayern Waldschäden auf rund 100000 Hektar, ausgelöst durch die Trockenheit und den Borkenkäfer. Die 500 Millionen Euro starke Hilfe für Waldbesitzer soll genau dieses Problem lösen.

Die Bundeswaldprämie oder „Nachhaltigkeitsprämie“, wie Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sie nennt, soll den Wald zukunftsfähig und dürreresistent machen. Leider ist die Hilfe eine pauschale Flächenprämie und keine Nachhaltigkeitsprämie. Je mehr Wald, desto mehr Geld gibt es. Dürre- oder Sturmschäden müssen nicht nachgewiesen werden, die halbe Milliarde an Steuergeldern wird nach dem Gießkannenprinzip über dem schwächelnden deutschen Wald ausgeschüttet. Das ist fatal, denn die Waldbesitzer brauchen gezielte Hilfe.

Wasserknappheit wird durch die Erderhitzung auch in Deutschland zum Dauerproblem. Wir vom WWF fordern, dass der Mehraufwand der Waldbesitzer für biologischen Vielfalt stärker honoriert wird als der bloße Flächenbesitz. Die nicht verausgabten Mittel aus der Bundeswaldprämie sollten außerdem in einen Wald-Biodiversitäts-Fonds fließen. Daraus können Maßnahmen gefördert werden, die den Wald langfristig resistenter gegenüber künftigen Dürreperioden macht. Immerhin: Je nachhaltiger ein Wald ist, desto höher die Prämie. So bekommen FSC-zertifizierte Wälder mehr Unterstützung als PEFC-zertifizierte Wälder.

Und doch ist die Waldprämie ein Wahlgeschenk, das keine grundlegenden Veränderungen mit sich bringt. Deswegen darf die jetzt vom Bundeslandwirtschaftsministerium bereitgestellte Waldprämie nicht zur Blaupause für zukünftige Förderungen werden. Eine mögliche künftige Waldprämie braucht klare Kriterien, um eine echte Lenkungswirkung zu entfalten. Denn ob Kohlenstoffspeicher, Lebensraum für seltene Tierarten, Ort der Entspannung oder Lieferant für nachwachsenden Rohstoff: Der Wald ist für unser Überleben so wichtig, er hat eine Prämie verdient. Aber eine nachhaltige!