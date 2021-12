Anzeige

Börsen Wall Street baut Plus aus - Tesla nach Musk-Aussagen stark Während die Pfizer-Aktien positiv auf eine Notfallzulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für das Corona-Medikament Paxlovid reagierten, stößt Tesla-Chef Elon Musk Papiere seines Unternehmens ab.

Mail an die Redaktion Elon Musk ließ auf Twitter darüber abstimmen, ob er sich von Aktien seiner Firma trennen solle. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

New York.Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre kräftigen Gewinne vom Vortag ausgebaut. Sowohl die Standardwerte-Indizes als auch die Technologie-Indizes schlossen nur knapp unter ihren Tageshochs.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,74 Prozent auf 35.753,89 Punkte zu. Kurz vor dem Weihnachtswochenende dürften viele Marktteilnehmer ihre Bücher allerdings bereits geschlossen haben. In der verkürzten Handelswoche beläuft sich der Zuwachs für den Dow bislang auf 1,1 Prozent.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 1,02 Prozent auf 4696,56 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,21 Prozent auf 16.180,14 Zähler. Beide Indizes profitierten auch von hohen Kursgewinnen der Tesla-Aktien, die nach Aussagen von Konzernchef Elon Musk mit plus siebeneinhalb Prozent wieder die 1000-Dollar-Marke übersprangen.

Tesla-Chef stößt Aktien ab

Musk stieß erneut eigene Anteile am Elektroautobauer ab, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging. Anfang November hatte er auf Twitter darüber abstimmen lassen, ob er sich von einem Zehntel seiner Tesla-Beteiligung trennen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Die Twitter-Nutzer waren in der Mehrheit dafür. Um die Zusage komplett zu erfüllen, fehlen rund 3,5 Millionen Aktien.

Musk sagte allerdings am Mittwoch der Satire-Website Babylon Bee, er habe das Ziel einer Veräußerung von mehr als zehn Prozent seiner Tesla-Aktien inzwischen erreicht. Dies könnte eine Begründung für den kräftigen Kurszuwachs sein. Der Verkaufsdruck dürfte nun nachlassen und Anleger könnten sich wieder stärker auf die Fundamentaldaten konzentrieren, sagte ein Analyst.

Pharma-Aktien

Mit einem Plus von gut einem Prozent reagierten die Aktien von Pfizer auf eine Notfallzulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für das Corona-Medikament Paxlovid. Damit sollen positiv getestete Patienten ab zwölf Jahren mit milden bis mittleren Symptomen und einem großen Risiko für eine Verschlimmerung der Erkrankung behandelt werden. Es ist laut FDA das erste Covid-Mittel in den USA, das in Pillenform eingenommen wird.

Das Pfizer-Medikament und eine weiteren Pille von Merck & Co gegen Covid werden deshalb als wichtige Mittel gesehen, um Krankenhäuser zu entlasten. In Fachkreisen wird erwartet, dass auch die Merck-Pille bald zugelassen wird. Die Merck-Anteile gewannen 0,8 Prozent.

Caterpillar profitierten an der Dow-Spitze mit plus 1,9 Prozent von einem positiven Analystenkommentar. Bernstein Research hatte die Papiere des Baumaschinenherstellers auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 240 Dollar erhöht. Hinten im Dow waren die Titel des Sportartikelherstellers Nike mit minus 0,7 Prozent, die ihrem Vortageszuwachs von mehr als sechs Prozent etwas Tribut zollten.

Der Euro kostete nach Börsenschluss in New York 1,1335 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1301 (Dienstag: 1,1295) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8849 (0,8854) Euro gekostet.

