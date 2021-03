Anzeige

Soziales Wasserpreis muss fair sein Bei humanitärer Hilfe verteilen Organisationen Wasser kostenfrei. Aber auf Dauer muss es etwas kosten, weil es wertvoll ist.

Von Mathias Anderson

Mail an die Redaktion Der Autor Mathias Anderson ist humanitärer Helfer Foto: Katharina Grottker/Katharina Grottker

Regensburg.Wie viel ist Wasser wert? Zwei Cent für zehn Liter? So viel kostet das Wasser, das in Regensburg aus der Leitung kommt. Ein ganzes Vermögen? So viel würde jeder von uns für Wasser hergeben, wenn wir kurz vor dem Verdursten wären. Doch Not auszunutzen, ist unmoralisch und menschenverachtend. Humanitäre Hilfsorganisationen wie arche noVa verteilen Wasser deshalb kostenfrei, wenn Menschen akut in Gefahr sind, etwa nach einer Naturkatastrophe. Wenn aber langfristige Infrastrukturen aufgebaut werden müssen, dann geht verschenken alleine nicht. Selbst wenn ein Brunnen aus Spenden finanziert wird, entsteht dadurch noch kein dauerhafter Zugang zu Wasser.

Preis signalisiert Wert

Überall auf der Welt sind ein Preis oder eine Gebühr nötig, um laufende Kosten, Wartung und Reparaturen von Wassersystemen abzusichern. Wasserpreise signalisieren zugleich, dass Wasser kostbar ist und nicht vergeudet werden soll. Und weil Wasser so wertvoll ist, wünschen sich Menschen weltweit, an der Preisgestaltung für ihr Lebensmittel Nummer eins beteiligt zu werden. In den Hilfsprojekten von arche noVa geben wir diesem Wunsch Raum. Meist geht die Verantwortung für neue Wassersysteme auf die Dorfgemeinschaften über. Sie wählen Wasserkomitees, die den Betrieb und die Wartung der Anlagen übernehmen, dafür die Kosten kalkulieren und ein Bezahlsystem einführen.

Voller Krankheitserreger

Das ist in den ländlichen Regionen Afrikas und Asiens, wo wir arbeiten, alles andere als selbstverständlich. Häufig müssen die Menschen in unseren Projekten erstmals überhaupt für Wasser Geld bezahlen. Zuvor waren sie es gewohnt, Wasser einfach so an einem Fluss oder einer Wasserstelle zu schöpfen. Das bezahlen sie oft mit ihrer Gesundheit, weil das Wasser, zu dem sie keine Alternative haben, voller Krankheitserreger und Verunreinigungen ist. Täglich sterben 4000 Kinder aufgrund von schlechten Hygienebedingungen und Wasser bedingten Erkrankungen. Das ist definitiv ein zu hoher Preis. Zum heutigen Weltwassertag fragen die Vereinten Nationen: Wie viel ist Ihnen das Wasser wert? Ich weiß nicht, was Sie von Ihrer Wasserrechnung halten, aber ich weiß, dass 785 Millionen Menschen noch darauf warten, dass sie einen fairen Preis für ihr Wasser zahlen können.