Wasserstand bremst Donauschifffahrt Nach langer Hitze fahren zwischen Regensburg und Passau keine Kreuzfahrtschiffe und Frachter mehr. Kelheim leidet ebenfalls.

Von Marion Koller

Auf der Donau zwischen Regensburg und Passau geht nichts mehr: Der Wasserstand ist zu niedrig. Foto: Wachter

Regensburg.Der Schiffsverkehr auf der Donau bei Regensburg und Kelheim ist wegen des niedrigen Wasserstands stark eingeschränkt. Zwischen Regensburg und Passau können keine Kreuzfahrtschiffe und schweren Frachter mehr fahren. Das teilten das Stadtwerk Regensburg und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Regensburg am Montag auf Anfrage mit. In Kelheim ist die Ausflugsschifffahrt zum Erliegen gekommen.

Die Fahrrinne bei Regensburg ist laut Karl-Hermann Stöcklein von der Wasserstraßenaufsicht des WSA nur noch knapp 1,50 Meter tief. In normalen Sommern seien es mindestens zwei Meter. Unterwegs sind nur noch kleine Frachtschiffe mit wenig Ladung und geringem Tiefgang. Es bleibe dem Schiffsführer überlassen, ob er das wage. „Es kann passieren, dass er aufläuft“, sagt Stöcklein. In letzter Zeit sei es ein paar Mal zu Havarien gekommen. „Die Schiffe müssen freigeschleppt, die Fracht auf andere Schiffe verteilt werden. Ein hoher Aufwand.“ Aus dem WSA heißt es außerdem: „Donauabwärts zwischen Straubing und Vilshofen geht so gut wie nichts mehr.“

Völlig normal verkehren die Kreuzfahrtschiffe und Frachter von Regensburg Richtung Nürnberg, weil hier der Main-Donau-Kanal verläuft. Drei Kreuzfahrtschiffe lagen am Montag in Regensburg vor Anker. „Die fahren meistens nach Nürnberg zurück – das geht“, sagt Marion Brasseler von der Stadtwerk-Pressestelle.

Wann der Pegel wieder steigen wird, hängt natürlich vom Wetter ab. „Da müssten schon ausgiebige Regenfälle kommen“, sagt Karl-Hermann Stöcklein vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Regensburg.

