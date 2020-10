Anzeige

Baubranche Wechsel an der Kassecker-Spitze Arno Schwarz tritt die Nachfolge von Manfred Rosner an. Erst vor kurzem investierte das Unternehmen in Regensburg.

Mail an die Redaktion Manfred Rosner (r.) übergibt seinem Nachfolger als neuer Kassecker-Geschäftsführer Arno Schwarz den symbolischen goldenen Schlüssel. Foto: Tanja Schedl

Waldsassen.Große Fußstapfen, so beschreibt es sein Nachfolger, hinterlässt Manfred Rosner als ausscheidender Geschäftsführer der Firma Kassecker. In seinem über 40-jährigen Wirken beim und für das Waldsassener Bauunternehmen bestach Rosner laut einer Unternehmensmitteilung vor allem auch durch seine fachliche Expertise. Arno Schwarz trat zum 1. Oktober dessen Nachfolge als neuer kaufmännischer Geschäftsführer an.

Ein „Mann vom Bau“

Wie Rosner lernte Schwarz die Baubranche von der Pike auf kennen. Beginnend mit der Lehre als Bürokaufmann in einer Baufirma über Baukaufmann und Studium bis hin zu inzwischen über 25 Jahren Erfahrung als Führungskraft, zuletzt als Geschäftsführer einer renommierten Unternehmensgruppe.

„Den besonderen Reiz der Firma Kassecker“, so Schwarz, „macht die Unternehmensstruktur aus. Ein Mittelständler, der selbst baut und einen großen Teil der Wertschöpfung mit eigener Manpower und Know-How im Haus generiert.“

Erst vor kurzem ist Kassecker bei dem Regensburger Traditionsunternehmen Tausendpfund eingestiegen.

Fachkräftenachwuchs und Digitalisierung als Kernaufgaben

Für sein Wirken als Mitglied der vierköpfigen Geschäftsleitung obliegen Schwarz neben der kaufmännischen Leitung der operativen Einheiten das Personalwesen, der Einkauf und das Controlling, teilt das Unternehmen mit. Die aktive Förderung des Fachkräftenachwuchses in der Baubranche, die Herausforderungen rund um die Digitalisierung sowie nicht zuletzt die aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie beschreibt er dabei selbst als seine größten Aufgaben.