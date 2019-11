Anzeige

Bioökonomie Weg zur postfossilen Gesellschaft Die heutige Wirtschaftsweise zerstört die natürlichen Lebensgrundlagen. Experten fordern eine biologische Transformation.

Von Stephanie Burger, Wirtschaftszeitung

Merken

Mail an die Redaktion Eine zukunftsfähige Wirtschaft muss die physikalischen Grenzen des Planeten berücksichtigt. Foto: artjazz - stock.adobe.com

Nürnberg.Klimawandel, Rohstoffknappheit und eine wachsende Weltbevölkerung – die drängendsten Herausforderungen der Gegenwart erfordern neue Wege der Produktion. Wirtschaft und Wissenschaft finden diese zunehmend in der Natur. Die Idee ist, Prinzipien aus der Biologie auf die Material- und Produktentwicklung zu übertragen. Der Prozess wird als „biologische Transformation“ bezeichnet.

Was nach schöner Utopie klingt, halten Experten schon längst für notwendig. „Die Zeichen für einen solchen Wandel stehen aktuell gar nicht so schlecht“, meint Dr. Tobias Schwarzmüller, Programmmanager für Bioökonomie bei Bayern Innovativ. Strengere Umweltauflagen forderten von den Unternehmen, ressourceneffizient zu produzieren und „Fridays for Future“ habe zu mehr Umweltbewusstsein geführt. Auch die politischen Rahmenbedingungen änderten sich. So habe die deutsche Bundesregierung noch für 2019 eine Gesamtstrategie Bioökonomie angekündigt und die EU flankiere den Wandel mit ihrem Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft. Vorangetrieben wird das Thema auch vom Cluster Neue Materialien der Bayern Innovativ GmbH. Dieser hatte Experten der Biokökonomie zum Jahreskongress nach Nürnberg eingeladen. In seinem Eröffnungsvortrag beschrieb Schwarzmüller die biologische Transformation als Wandel von der heutigen Wirtschaftsweise hin zu einer postfossilen Gesellschaft. „Diese ist weitgehend unabhängig von fossilen Ressourcen und setzt auf ökologisch verträgliche Produktionsverfahren“, sagt er. Die älteste Wissenschaftsdisziplin, die zu diesem Wandel beiträgt, ist die Bionik, die Übertragung von Vorbildern aus der Natur auf die Technik. Weitere sind die Nutzung biobasierter Materialien, die additive Fertigung, die industrielle Biotechnologie sowie die synthetische Biologie.

Die Folgen des Wohlstands



Warum die heutige Produktionsweise nicht mehr zukunftsfähig ist, erklärte Dr. Oliver Schwarz, technischer Biologe und Gruppenleiter Bionische Medizintechnik beim Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA): „Immer mehr Menschen haben Anteil am Wohlstand. Geht das mit der Übernahme des Lebensstils der westlichen Welt einher, werden die steigenden Umweltbelastungen dazu führen, dass eine einigermaßen gerechte Bedürfnisbefriedigung nicht mehr möglich ist“, sagte Schwarz und zählte die dringlichsten Problemfelder auf: nitratbelastetes Grundwasser, Feinstaub, Mikroplastik, Plastik in den Meeren und ein riesiges Insektensterben. „Es ist ein paar Sekunden vor Zwölf. Die biologische Transformation ist der Schlüssel zum Fortbestand der Menschheit.“

Die Überwindung der heutigen Wirtschaftsweise kann Schwarz zufolge nur über eine Abnahme der globalen Logistik gelingen. An deren Stelle soll eine „technologieorientierte Bedarfswirtschaft“ treten, eine Wirtschaftsform, die die physikalischen Grenzen des Planeten berücksichtigt. Die Fertigung werde dezentraler und biobasiert und Produkte würden „on demand“ hergestellt. „Dazu brauchen wir drei Ansätze: die Bionik, die Nutzung von biologischen Organismen für die Produktentwicklung und das Denken in Kreisläufen“, so Schwarz. Anwendungen für biologische oder biologisch inspirierte Produkte gebe es in allen Branchen. Vor allem in der Medizin würden Ansätze bereits umgesetzt, beispielsweise bei Prothesen, die über Biosignale der Muskeln im Amputationsstumpf gesteuert werden. Als Forschungsbeispiel aus der Energietechnologie führte Schwarz künstliche Fotosynthese an. „Forscher arbeiten daran, diesen Prozess künstlich nachzustellen. Wenn das gelingt, kann man mit Sonnenenergie hocheffizient Wasserstoff gewinnen.“

Wie das Lernen von der Natur in der Praxis funktionieren kann, erklärte Markus Hollermann, Innovation & Biomimetic Expert bei Altran Deutschland, einem Anbieter für Forschung und Entwicklung im Auftrag von Unternehmen. „Bionikprojekte bestehen aus drei Phasen – Analyse, Abstraktion und Anwendung“, sagte Hollermann. Als Beispiel nannte er ein Projekt mit dem Flugzeughersteller Airbus. Ziel war es, Trennwände der Innenkabinen eines Airbus-Typs zu optimieren. „Die Lösung lieferte uns ein Schleimpilz, der auf einer Agar-Agar-Kultur zelluläre Strukturen ausgebildet hatte. Über die Abstraktion dieser Strukturen konnten wir gewichts- und stabilitätsoptimierte Trennwände entwickeln.“ Diese wiegen nun 35 statt 65 Kilogramm, lassen sich schneller produzieren und weisen eine bessere CO-Bilanz auf.

Bionik als Kreativitätsmethode



Bereits seit vier Jahren beschäftigt sich die Firma Brose, die unter anderem Komponenten für Fahrzeugtüren sowie Schließsysteme entwickelt, mit bionischen Werkzeugen. Der „Gurtbringer“ für die B-Säule einer Premiumlimousine wurde zur Initialzündung für die Anwendung von Bionik, wie Mario Stegerer, Entwickler bei Brose in Bamberg, verriet. „In der Funktionsweise des menschlichen Gelenks fanden wir die Lösung für unseren Gurtbringer“, so Stegerer. Die Anwendung bionischer Konstruktionsprinzipien habe die Leistungsfähigkeit von Bauteilen verbessert und ihre Entwicklungszeit verkürzt.

Die Bionik werde außerdem als Kreativitätsmethode genutzt, um alte Probleme neu zu denken. „Das hat unseren Erfindergeist neu entfacht.“ Stegerer räumte aber auch ein, dass es ein langer Weg ist, Bionik im Unternehmen zu integrieren. „Bionische Arbeitsweisen sollten aber bald kein Luxus mehr sein.“

Diese Forderung erhoben die Experten für den gesamten Prozess der biologischen Transformation, der nach den Worten von Schwarzmüller ebenso technologieprägend und tiefgreifend sein wird wie die digitale Transformation.

Dieser Text ist ein Beitrag aus der Wirtschaftszeitung. Weitere interessante Wirtschaftsthemen gibt es auch im neuen kostenlosen Newsletter der Wirtschaftszeitung: www.die-wirtschaftszeitung.de/newsletter

Lesen Sie zu diesem Thema auch: Bioökonomie schafft neue Märkte