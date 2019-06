Anzeige

Weiterbildung Weiterbildung als Basis Die Weiterbildung ist das Gebot der Stunde. Unendlich viele Wege führen dabei zum beruflichen Erfolg.

Von Rebecca Sollfrank, Wirtschaftszeitung

Ostbayern.Knapp 10000 Teilnehmer haben 2018 bei der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim eine Weiterbildungsprüfung abgelegt. 6000 Personen nutzen jedes Jahr ein Weiterbildungsangebot der IHK-Akademie Niederbayern. Fast 9000 aktive Weiterbildungskunden zählen die Eckert Schulen derzeit – bei der diesjährigen Eckert-Jobbörse trafen 75 Aussteller auf knapp 2000 Besucher, ein Rekordergebnis. Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz führt jährlich 55 Meisterkurse mit rund 1300 Teilnehmern durch, im Bereich Technik sind es 480 Kurse mit etwa 6700 Teilnehmern. Dazu kommen über 90 Weiterbildungen zum Thema Unternehmensführung mit rund 2200 Teilnehmern. Die Digitalisierung ist zwar als wirkmächtiger Wirtschaftsimpuls derzeit in aller Munde, doch „Weiterbildung ist und bleibt die elementare Basis unserer wirtschaftlichen Zukunft“, wie der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz Hans Schmidt betont.

Dabei ist sie hoch ambivalent. Hier spiegeln sich zwei widerstreitende Systeme: Auf der einen Seite steht der klassische Weg über Schulabschluss, Lehre und duale Zusatzqualifikation, auf der anderen der Trend zur frühen Akademisierung. Letztere muss nicht zwingend zum Erfolg führen, sonst hätten die Eckert Schulen nicht ihr Programm „Fast Track“ aufgelegt. Es wendet sich explizit an Studienabbrecher und ist laut Andrea Radlbeck, Pressesprecherin der Eckert Schulen, „der derzeit kürzeste Weg von der akademischen Laufbahn in die höhere berufliche Bildung“. Bisher mussten gescheiterte Akademiker über eine klassische Lehre in die Karrierespur zurückkehren, was schon mal fünf Jahre dauern kann. Mit „Fast Track“ geht es in zweieinhalb Jahren. Auch die Handwerkskammer geht heute, wie Hans Schmidt betont, explizit auf Hochschulabsolventen speziell im Technikbereich zu, um sie für eine Karriere im Handwerksbetrieb zu gewinnen.

Strukturwandel durch Bildung

Doch so durchlässig das Bildungssystem in Deutschland auch ist, ein erheblicher Teil der Weiterbildung fußt immer noch auf der klassischen Reihenfolge Schule, Berufsausbildung, Meisterqualifikation beziehungsweise duales Studium. Die Döpfer-Akademie steht hier seit 15 Jahren beispielhaft für den Gesundheitsbereich. 1998 boten die Döpfer Schulen als eine der ersten deutschen Berufsfachschulen ein Aufbaustudium an. Seit mehr als sieben Jahren können diese Studienangebote bereits parallel zur Berufsfachschulausbildung absolviert werden.

Dass Bayern 2019 das Schulgeld für die Erstausbildung im Gesundheitsbereich abgeschafft hat, dürfte sich positiv auf die Motivation zur dringend benötigten Fachkräfteweiterbildung im Gesundheitswesen auswirken. Weiterbildung geht nämlich stets mit Strukturwandel einher. Besonders die Landwirtschaft steht hier vor einem epochalen Umbruch. Smart Farming, speziell die digitalisierte Effizienz im Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutz, soll sowohl das Image der Landwirte in der zunehmend kritischen Öffentlichkeit verbessern als auch dem landwirtschaftlichen Nachwuchs die Karriere am Hof schmackhaft machen. Einerseits findet Landwirtschaft immer mehr im Nebenberuf statt. „Das Bildungsprogramm Landwirt, kurz BiLa, richtet sich an landwirtschaftliche Unternehmer, die einen außerlandwirtschaftlichen Beruf erlernt haben“, sagt Martin Hecht, stellvertretender Pressesprecher des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. „Andererseits kann und muss zur neuen Wertschätzung die Lehre beitragen“, sagt der Diplom-Landwirt und Digitalunternehmer Dr. Josef Bosch, der mit der Max Schönleutner Gesellschaft Weihenstephan die Akademisierung der Landwirtschaft vorantreibt. Am Ende sind sich jedoch alle einig, dass man die beiden Weiterbildungssysteme, akademisch oder angewandt, nicht gegeneinander ausspielen darf. Die höhere Berufsbildung bleibt trotz Akademisierungstrend das Rückgrat des Mittelstandes. HWK-Geschäftsführer Hans Schmidt erklärt dazu: „Im Kammerbezirk stehen bis zu 11000 der rund 38000 Mitgliedsbetriebe in den nächsten zehn Jahren zur Übergabe an.“ Sprich: Nachwuchsmeister sind dringend gesucht.

Bedarfsorientiert spezialisieren

Darüber hinaus birgt das Thema Weiterbildung interessante Nebenaspekte etwa in Sachen Umschulung. „Berufliche Rehabilitation ist durchaus eine eigene Form der Weiterbildung und unsere Umschüler sind heute gefragter denn je“, sagt Andrea Radlbeck von den Eckert Schulen. Die Karriereleiter hat eben unendlich viele Sprossen. Eine davon ist bedarfsorientierte Hochspezialisierung – die kann durchaus auch mal exotischer sein wie beim Tierphysiotherapeuten der Döpfer Schulen, dem Pferdefütterungsmanager oder dem Fernkurs Gartentherapie der Universität Rostock. Die andere ist der Blick über den europäischen Tellerrand. Josef Behammer, CEO der Firma B-Plus Automotive, schwört auf das Silicon-Valley-Programm der Technischen Hochschule Deggendorf. Das berufsbegleitende Zertifikatsprogramm schickt deutsche Teilnehmer nach Santa Clarita, um ihnen amerikanisches Erfolgsmarketing zu vermitteln. „Wir haben von dort zahlreiche Ideen mitgenommen“, sagt Behammer. „Und der Programmnutzen überwiegt die Kosten bei Weitem.“ Das ultimative Fazit der extrem heterogenen Weiterbildungsbranche zieht indes die Handwerkskammer: „Uns interessiert nicht, wo die Menschen herkommen, sondern wo sie hinwollen.“

