Weitere Streiks im öffentlichen Dienst Die Warnstreiks bringen am Donnerstag den Nahverkehr im Raum Stuttgart und in Niedersachsen zum Erliegen bringen.

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden fortgesetzt.

Berlin.Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am Donnerstagmorgen unter anderem den Nahverkehr im Großraum Stuttgart weitgehend lahm gelegt. Seit Betriebsbeginn stehen die Bahnen und Busse der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) still. Erst am Freitag sollte sich der Betrieb wieder normalisieren. In Stuttgart fährt zwar die S-Bahn planmäßig. Es könnten aber keine weiteren Züge eingesetzt werden, da die Infrastruktur zu den Hauptverkehrszeiten bereits maximal ausgelastet sei, sagte ein Sprecher.

Auch in mehreren Städten in Niedersachsen soll der Nahverkehr bestreikt werden. In zahlreichen Städten bleiben Kitas und öffentliche Einrichtungen sowie Stadtverwaltungen geschlossen. In Hamburg wollen auch die Beschäftigten der Stadtreinigung streiken. In Essen sind die städtischen Entsorgungsbetriebe betroffen. Auch in Krankenhäusern waren Einschränkungen des Betriebs angekündigt.

Die Situation in Regensburg: Der Arbeitskampf traf die Stadtbewohner unterschiedlich. Die Forderungen würden die Stadt mindestens 6,5 Millionen kosten.

Die Warnstreiks zielen auf die voraussichtlich abschließende Tarifrunde für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Sie beginnt an diesem Sonntag in Potsdam und soll bis voraussichtlich Dienstag dauern. Als Verhandlungsführer des Bundes wird erstmals Innenminister Horst Seehofer (CSU) bei den Tarifverhandlungen erwartet. (dpa)

