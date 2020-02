Anzeige

Außenansicht Weltwährung mit Risiken Facebooks Kryptowährung Libra wird das digitale Bezahlen revolutionieren. Doch sie ist gefährlich, sagt Juristin Eva Traupe.

Eva Traupe, Juristin

Seit Jahren kaufen Verbraucher online ein, immer weniger dieser Verträge kennen Landesgrenzen. Die Welt wird zum Dorf, eine „Weltwährung“ ist die logische Folge. Mit 2,5 Milliarden Facebook- und 1,5 Milliarden WhatsApp-Nutzern, den Kunden von Mastercard, Visa sowie den anderen beteiligten Unternehmen, ist davon auszugehen, dass Libra, sobald es auf den Markt kommt, eine Monopolstellung einnimmt. Voraussichtlich vereinfacht dieses neue Zahlungsmittel kurzfristig Geldtransfers zwischen Nutzern und verändert mittelfristig das digitale Bezahlen grundlegend.

Wenn Libra zu einer Weltwährung aufsteigt, kann es dann sein, dass es in der Hand eines privaten Unternehmens liegt und damit keinerlei demokratische Legitimierung besitzt? Ein Verbot ist vermutlich nicht durchzusetzen. Für eine effektive Kontrolle muss die Politik international Gesetze, Überwachungs- und Kontrollsysteme zeitnah und technologiegerecht anpassen und harmonisieren. Facebook verspricht, die Nutzerdaten der Social Media Accounts und die Zahlungsinformationen getrennt zu halten. Für eine Verknüpfung der Profile sei die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer notwendig. Allein warum sollte man Marc Zuckerberg & Co. nach den Erfahrungen der Integration von Whatsapp Daten bei Facebook oder der Cambridge Analytica Panne diesbezüglich Glauben schenken? Wenn Facebook sein Versprechen dieses Mal nicht einhält, so ist die mögliche Tragweite von Datenpannen, Hacks oder sonstiger gesetzwidriger Handlungen kaum zu kalkulieren. Die jetzigen Geldbußen sind wirkungslos, da sie aus dem Tagesumsatz oder dem milliardenschweren Privatvermögen der Entwickler bezahlt werden können.

Zwei Drittel der Deutschen stehen Facebooks‘ Kryptowährung Libra skeptisch gegenüber. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2018 kennen sich allerdings auch lediglich vier Prozent der Bevölkerung nach eigenen Angaben sehr gut mit Kryptowährungen aus, 16 Prozent gut, 39 Prozent weniger gut und 41 Prozent gar nicht. Es ist wichtig und notwendig, dass die digitale Verbraucherbildung stets auf dem Laufenden und fähig ist, die Verbraucher über Risiken aufzuklären und im Hinblick auf Gefahren zu sensibilisieren. Nur zu warnen, wenn etwas bereits schiefgelaufen ist, reicht nicht.

Autoreninformation:

Die Autorin ist Volljuristin, Teamleiterin beim Verbraucherservice Bayern (VSB) und Leiterin der VSB-Beratungsstellen Regensburg, Schwandorf und Cham.

