Arbeitsmarkt Weniger Arbeitslose und Kurzarbeiter Im Oktober sieht die Welt für die Statistiker in Nürnberg noch recht günstig aus. Doch der zweite Lockdown könnte das ändern.

Mail an die Redaktion Die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg.Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist ungeachtet steigender Corona-Infektionszahlen im Oktober vor allem saisonbedingt noch einmal zurückgegangen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit vom Donnerstag waren im Oktober 2,760 Millionen Menschen arbeitslos, 87.000 weniger als noch im September, aber 556.000 mehr als im Oktober 2019. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum September um 0,2 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent.

„Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind im Oktober kräftig gesunken“, sagte der Vorstandschef der Bundesagentur, Detlef Scheele. „Nach wie vor zeigen sich am Arbeitsmarkt aber deutliche Spuren der ersten Welle der Corona-Pandemie“, betonte er.

Auch in Bayern ist die Zahl der Arbeitslosen weiter gesunken. In dem Monat waren knapp 278.000 Menschen ohne Job und damit fast 15.000 weniger als im September, wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent. „Die saisonal übliche Belebung am Arbeitsmarkt im Herbst fällt in diesem Jahr stärker aus“, sagte der Leiter der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es allerdings mehr als 77.000 Arbeitslose mehr, ein Anstieg von fast 39 Prozent.

Corona-Effekt fehlt noch

Die Oktober-Statistik bildet jedoch bisher nicht die möglichen Auswirkungen der rasant gestiegenen Corona-Infektionszahlen von Mitte Oktober an ab. Der Stichtag für die Datenerhebung der Bundesagentur liegt jeweils etwa Mitte des Monats, der starke Anstieg des Infektionsgeschehens setzte großteils erst danach ein.

Die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland ist im Sommer weiter zurückgegangen. Nach Angaben der Bundesagentur hatten Betriebe im August für 2,58 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im April hatte die Zahl noch bei knapp sechs Millionen Menschen gelegen. Die Inanspruchnahme habe seitdem sukzessive abgenommen, teilte die Bundesagentur weiter mit. Von 1. bis 25. Oktober sei noch einmal für 96.000 Personen Kurzarbeit angezeigt worden. Erfahrungsgemäß erweist sich tatsächliche Zahl der Kurzarbeiter aber meist als kleiner als die Zahl der Anzeigen. (dpa)