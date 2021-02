Anzeige

Transport Wie lange halten die Lieferketten? Spediteure ärgern sich über lange Grenzstaus. Sie warnen vor Versorgungsengpässen für Verbraucher und die Autoindustrie.

Von Frank-Thomas Wenzel

Mail an die Redaktion Noch läuft die Produktion in der Automobilindustrie reibungslos. Doch das könnte sich bald ändern. Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

München.Mehr als 25 Kilometer Lastwagenstau in Tschechien – Sperrung der Brennerautobahn für Lkw: Die strengen Grenzkontrollen für Fahrzeuge aus Virusmutationsgebieten haben am Montag in Nachbarländern den Straßenverkehr beeinträchtigt. Die Spediteure üben Kritik an der Politik. Sie sehen bereits leere Supermarktregale und Produktionsstopps in der Autobranche. Und sie fordern freie Fahrt für den Güterverkehr.

