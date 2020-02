Anzeige

Finanzen Wie stehen die Aktien 2020? 2019 war ein erfreuliches Anlegerjahr. Experten gehen davon aus, dass es auch in diesem Jahr an der Börse gut laufen wird.

Von Stefan Ahrens, Wirtschaftszeitung

Merken

Mail an die Redaktion 2020 dürfte international ein gutes Börsenjahr werden. Foto: Andreas Markus - stock.adobe.com

München.Wer langfristig auf Aktien setzt, darf wohl auch 2020 mit einer Rendite rechnen. Hierin sind sich viele Experten einig. Als wichtigster Grund für diese positive Annahme gilt, dass die wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren mehrheitlich ein positives Bild abgeben.

„Wir erwarten für das Jahr 2020 eine weitere Stabilisierung“, sagte Christian Nemeth, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG, im Januar beim jährlichen Jahresausblick in München. „In den meisten Ländern, ausgenommen in Staaten mit hausgemachten politischen Problemen wie Venezuela oder Argentinien, wächst die Wirtschaft weiter. Eine unmittelbar bevorstehende globale Rezession sehen wir nicht. Unter besonders günstigen Umständen könnte sich das Wachstum sogar leicht beschleunigen“, so die Einschätzung Nemeths. Außerdem seien die Konsumenten weiterhin zuversichtlich und bei den Anlegern habe der vor allem über den Sommer vergangenen Jahres stark vorherrschende Pessimismus nachgelassen, so Nemeth.

Zum Aktienkauf verdammt?



„Aufgrund der extrem expansiven Geldpolitik der großen Notenbanken ist ausreichend Liquidität vorhanden“, sagt Robert Beer, Vermögensverwalter und Geschäftsführer der Robert Beer Investment GmbH in Parkstein. „Die Zinsen nahe Null oder im negativen Bereich setzen viele Investoren unter Anlagedruck. Hier wird es eine ständige Nachfrage nach Aktien geben“, ist sich Beer sicher. Eine negative Folge der niedrigen Zinsen sei es jedoch, dass diese es auch schwachen und unproduktiven Unternehmen erlauben würden, länger am Leben zu bleiben – „steigende Zinsen würden viele Investoren bei ihren Anlagen gerade im High-Yield-Bereich unter Druck setzen“, so Beer. Auch eine massive länger anhaltende Konjunkturabschwächung in China würde, falls diese einträte, die Weltwirtschaft und somit auch die Märkte unter Druck setzen. Dennoch erwartet der Parksteiner Vermögensverwalter im laufenden Jahr keine konjunkturellen Eintrübungen: „Die Konjunktur sollte unter Führung der Wirtschaftslokomotive USA global anziehen. Daher dürften die großen Unternehmen weltweit weiterhin sehr gut verdienen“, erklärt Beer weiter.

Das gegenwärtig die Medien beherrschende Coronavirus stellt laut Thomas Heigl, Senior Private Banker bei der Privat Bank Regensburg, keinen Stresstest für die globalen Finanzmärkte dar: „Man hat ja in den letzten Wochen bereits gesehen, dass nur der chinesische Aktienmarkt auf das Coronavirus reagiert hat. Von einem ‚Schwarzen Schwan‘, also einem unerwarteten Ereignis von enormer Tragweite, das dazu in der Lage ist, die Finanzmärkte zu extrem massiven Korrekturen zu bewegen, kann meines Erachtens derzeit beim Thema Coronavirus nicht ausgegangen werden.“

Und er ergänzt: „Natürlich können Ereignisse wie die Finanzkrise 2007/2008 oder auch die Atomkatastrophe von Fukushima nicht vorhergesagt werden. Daher muss man am Aktienmarkt auch immer wieder mit Korrekturen rechnen und über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen.“

US-Wahljahr festigt Weltlage



Für viele Experten steht außerdem fest, dass es aufgrund des US-Wahljahres zu keiner Eskalation innerhalb der großen geopolitischen Gefahrenherde kommen werde. So sagt Christian Nemeth: „Im Handelskonflikt zwischen China und den USA ist es durch die Unterschrift des Phase-1-Abkommens zu einem Waffenstillstand gekommen. Diesen Erfolg will US-Präsident Donald Trump nun erst einmal medial ausschlachten und für den bevorstehenden Wahlkampf nutzen.“ Außerdem ist sich Nemeth sicher: „Die Präsidentenwahl im November 2020 nimmt darüber hinaus Einfluss auf den Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Donald Trump will mit Sicherheit im Wahljahr eine militärische Auseinandersetzung vermeiden und der Iran steht wirtschaftlich stark unter Druck.“

Auch ein Wechsel des US-Staatsoberhaupts als Veränderung mit globaler Bedeutung sei unwahrscheinlich: „Man kann Donald Trump viel vorwerfen, doch sein ökonomischer Track Record überzeugt. Gleichzeitig mangelt es an Herausforderern vonseiten der Demokraten, die ihm ernsthaft gefährlich werden können“, so Nemeth.

Dieser Text ist ein Beitrag aus der Wirtschaftszeitung. Weitere interessante Wirtschaftsthemen gibt es auch im neuen kostenlosen Newsletter der Wirtschaftszeitung: www.die-wirtschaftszeitung.de/newsletter