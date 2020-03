Anzeige

Einzelhandel Wie wir in der Corona-Krise einkaufen Klopapier, Tomaten, Seife: Das Statistische Bundesamt hat ausgewertet, wie die Krise unser Kaufverhalten beeinflusst.

Mail an die Redaktion Die Nachfrage nach Toilettenpapier ist derzeit groß. Foto: Uli Deck/dpa

Wiesbaden.Seit die Coronavirus-Krise Deutschland fest im Griff hat, ist die Nachfrage nach manchen Lebensmitteln und Hygieneartikeln in die Höhe geschnellt. Die Krise beeinflusst unser Kaufverhalten stark. Das zeigt eine Auswertung des Statistischen Bundesamts (Destatis). So stieg die Nachfrage nach Desinfektionsmittel in der ersten Märzwoche auf mehr als das Achtfache im Vergleich zum Durchschnitt des vorherigen halben Jahres an. Dann sank der Absatz rasant, weil Desinfektionsmittel praktisch ausverkauft waren. Unsere Grafik zeigt diese Entwicklung und auch, wie sich die Nachfrage nach Toilettenpapier, Teigwaren oder passierten Tomaten in der derzeitigen Situation verhält. Grundsätzlich aber gilt: Sowohl Politik als auch Wirtschaftsverbände sehen die Versorgungslage mit Gütern des täglichen Bedarfs als gesichert an. Vor Hamsterkäufen wird also dringend abgeraten.

######: #### ###########: ###### ######/###-###########-####