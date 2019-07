Anzeige

Lernen Willkommen in der neuen Wissenswelt Krones ergänzt die klassische Ausbildung für duale Studenten. So sollen sie fit sein für die Industrie 4.0.

Von Stefan Wallner

Merken

Mail an die Redaktion Sebastian Brandl, Markus Wippl, Andreas Hofmeister, Karlheinz Hier, Theresa Hösl und Michaela Sperl, die Leiterin der Gesamtausbildung, (v. l.) präsentieren den von den dualen Studenten konstruierten Greifarm. Foto: Stefan Wallner

Neutraubling.Die Herausforderungen, die Digitalisierung und Industrie 4.0 an ausbildende Betriebe stellen, wachsen. Das hat Krones, selbst technologisch mit an der Weltspitze, längst erkannt. Deshalb geht das Unternehmen mit Hauptsitz in Neutraubling in der Ausbildung seiner dualen Studenten neue Wege. Ein selbst entworfenes Ausbildungsprogramm im Bereich Netzwerktechnik wird demnächst getestet und soll bei Erfolg in die Ausbildung übernommen werden.

Es gibt bereits kleinere Projekte

Zudem gibt es bereits kleinere Projekte, in denen die dualen Studenten des Standorts Neutraubling den Umgang mit Mikrocontrollern – Chips, die dazu konzipiert sind, mit möglichst wenigen zusätzlichen Bauteilen Steuerungs- oder Kommunikationsaufgaben zu übernehmen – und der Programmiersprache C++ ausprobieren und üben können.

„Die dualen Studenten sollen bereits in ihrer Ausbildung an neue Technologien herangeführt werden“, sagte Karlheinz Hier, Leiter der gewerblich-technischen Ausbildung in Neutraubling im Gespräch mit der Mittelbayerischen. Neben der klassischen Ausbildung, die weiterhin die Kriterien der Industrie- und Handelskammer (IHK) erfülle, wolle Krones die Auszubildenden damit auf zukünftige Herausforderungen in einer flexibleren und komplexeren Arbeitswelt vorbereiten. „Wir wollen das Rad nicht neu erfinden und nicht auf die klassische Ausbildung verzichten.“ Stattdessen würden gute Aspekte ausgebaut und „Neues obendrauf gesetzt“.

„Die Studenten kommen teilweise bereits mit Vorkenntnissen zu uns. Diese Leute wollen wir fördern und fordern“, sagte Hier. Dazu habe man eng mit der hausinternen Abteilung für Forschung und Entwicklung zusammengearbeitet. Ingenieure der Abteilung stünden den Studenten zudem für Rückfragen bezüglich der Projekte, an denen sie eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten, zur Verfügung.

Greifarm, der ein Paket aufnimmt

Projekte, die in dem Jahr seit Beginn des zusätzlichen Ausbildungsangebots, bereits von den Auszubildenden verwirklicht wurden, sind beispielsweise ein Greifarm, der mit einem separat funktionierenden Wagen kommuniziert, ein Paket aufnimmt und auf dem Wagen absetzt, wenn dieser den Greifarm erreicht; ein Fenster, das selbstständig die Temperatur, Helligkeit und Feuchtigkeit in seiner Umgebung misst und sich dementsprechend öffnet oder schließt sowie ein Auto, das sich fernsteuern lässt.

Den Studenten macht die Arbeit an den Projekten Spaß. „Das sind neue Erfahrungen abseits der normalen Ausbildung. Natürlich gibt es Phasen, in denen man nicht weiterkommt. Aber auch daraus lernt man“, sagte Theresa Hösl, eine duale Studentin bei Krones in Neutraubling. Und die in den Projekten erworbenen Kenntnisse, wie beispielsweise den Umgang mit C++, können sie auch im Studium anwenden.

Weitere Wirtschaftsnachrichten gibt es hier