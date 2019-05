Anzeige

Konjunktur Wirtschaft ist am Scheideweg Volle Auftragsbücher und große Sorgen. Die Lage der bayerischen Wirtschaft ist zwiegespalten. Die Gründe sind vielfältig.

Von Jan-Lennart Loeffler

Konkurrent und Partner: Das Werk Kvasiny ist einer von drei Skoda-Fertigungsstandorten in Tschechien. Das Land ist auch wichtigster europäischer Zulieferer für die bayerische Metall- und Elektroindustrie. Die Arbeitskosten liegen um rund 27 Prozent niedriger als in Bayern.

München.Redenschreiber für bayerische Wirtschaftsvertreter haben zurzeit einen vergleichsweise leichten Job. Der Themenvorrat, aus dem sie schöpfen können, ist gut gefüllt. Der heimischen Wirtschaft brennt vieles unter den Nägeln: International sind es der unendliche Brexit, die von US-Präsident Trump regelmäßig neu angezettelten Handelsstreitigkeiten und die immer dominierendere Rolle Chinas in der Weltwirtschaft. Beim Blick auf Deutschland bleibt die Energiewende ein beliebtes Dauerthema. Die aktuelle Enteignungsdebatte gibt auch reichlich Stoff her.

Das war beim Stabwechsel an der Spitze des Verbandes der bayerischen Wirtschaft (vbw) nicht anders. Sowohl der neue Präsident Wolfram Hatz als auch sein scheidender Vorgänger Alfred Gaffal, machten am Mittwoch vor rund 800 Gästen im Hotel Bayerischer Hof in München deutlich, an wie vielen Fronten die bayerischen Unternehmen derzeit zu kämpfen haben.

Strukturen mit Schwachstellen

Doch es sind bei Weitem nicht nur die oft beklagten politischen Rahmenbedingungen, die die heimische Wirtschaft sorgenvoll in die Zukunft blicken lassen. Die Probleme liegen auch in der wirtschaftlichen Struktur begründet. Bayern ist das Land des Mittelstands. Kein Bundesland hat eine höhere Dichte an Klein- und Mittelständischen Unternehmen wie der Freistaat. Es ist daher kein Zufall, dass auch der neue vbw-Präsident aus dem Mittelstand stammt.

Die Größe der hiesigen Unternehmen ist Sicherheitsfaktor und Hemmschuh zugleich. Die Unternehmen sind meist solide aufgestellt, in der Region verwurzelt und zögern in Krisenzeiten mit Entlassungen. Doch im globalen Wettbewerb wird Größe zunehmend wichtiger. Nicht von ungefähr kommt die Forderung über die Notwendigkeit „europäischer Champions“ wie sie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in seiner Industriestrategie 2030 aufgestellt hat, damit sich Europa gegen Großkonzerne aus den USA und China behaupten kann.

Dem Mittelstand geht es noch gut. In einer Umfrage der Unternehmensberatung Ernst & Young zeigten sich Anfang des Jahres 75 Prozent der bayerischen Mittelständler mit ihrer derzeitigen Geschäftslage zufrieden. Die gute Auftragslage kann aber auch zum Problem werden.

Wenn alle Kraft in die Produktion geht, bleiben Forschung und Entwicklung schnell auf der Strecke. Ob nun aus Notwendigkeit oder reiner Bequemlichkeit. „Viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, haben derzeit prall gefüllte Auftragsbücher und machen gute Geschäfte mit ihren etablierten Produkten“, stellte unlängst der Branchenverband der digitalen Wirtschaft, Bitkom, fest. Das Geschäft von morgen werde aber ein anderes, ein Digitales sein. „Dieses Geschäft von morgen muss gerade jetzt, in der wirtschaftlichen Hochkonjunktur, vorbereitet werden“, warnte Bitkom-Präsident Achim Berg.

Innovation ist dringend nötig. Das Produkt der bayerischen „Leitindustrie“, wie die Automobil- und Zulieferindustrie gerne bezeichnet wird, ist schließlich auch schon über 130 Jahre alt. Bis jetzt lief noch viel über Expansion. Wesentlicher Wachstumsmotor der Branche war zuletzt der asiatische Markt, vor allem China. Der bayerische Autobauer BMW konnte im Reich der Mitte in den vergangenen Jahren zum Teil zweistellige Zuwachsraten erzielen. Die Innovation und damit auch die Wertschöpfung am Produkt Automobil findet jedoch zunehmend woanders statt. Egal ob autonomes Fahren oder neue Antriebe die entscheidenden Impulse scheinen in diesen Tagen eher aus den USA oder Asien zu kommen.

Konkurrenten vor der Haustüre

Der internationale Wettbewerb drückt. Die wichtigsten Länder, die Zulieferer und Abnehmer der bayerischen Industrie sind, stellen zugleich auch ihre Konkurrenten dar. In vielen Staaten, dazu gehören auch die Nachbarländer Tschechien und Österreich, sind wichtige Produktionsfaktoren günstiger als hierzulande. Dies geht aus einer aktuellen Studie von Gesamtmetall, dem Dachverband der Metall und Elektroindustrie hervor.

Bayern steht im Standortwettbewerb China: Die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat deutlich geringere Produktionskosten als Deutschland. Hinzu kommen staatliche Subventionen, etwa bei Energiepreisen. China ist Bayerns wichtigster Handelspartner.

Österreich: Auch die Arbeitskosten in der Alpenrepublik sind niedriger als in Deutschland: um rund zehn Prozent. Auch bei Steuern und Strompreisen kann Österreich punkten. Das kann sich vor allem bei Standortentscheidungen in Grenznähe auswirken.

Vereinigte Staaten: Bereits Anfang 2018 hatte US-Präsident Trump die Unternehmenssteuer von 35 auf 21 Prozent gesenkt und einen Steuerwettlauf entfacht. Zudem belastet der Zollstreit die Handelsbeziehungen zur EU.

Tschechien: In Nachbarland liegen sowohl die Energiepreise als auch die Arbeitskosten tiefer als bei uns. Auch die Besteuerung von Unternehmensgewinnen fällt dort nicht so hoch aus. Lediglich 19 Prozent werden hier fällig, im Vergleich zu 31 Prozent hierzulande.

Neben den Arbeitskosten und der Unternehmensbesteuerung sind dies vor allem die Energiepreise. Darunter leidet eine so stark industriell geprägte Region wie die Oberpfalz.

Für viele energieintensive Betriebe in der Region sind Stromkosten ein entscheidender Produktionsfaktor, bei dem zudem die Konkurrenz im benachbarten Tschechien in einem großen Kostenvorteil ist. Hier schließt sich wieder der Kreis zur Politik. Denn die Energiekosten in Deutschland sind im Wesentlichen politisch bestimmt und gehören zu den höchsten in Europa.

