Verkehr Wirtschaft: Straßenausbau dauert zu lang Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft diskutiert in Regensburg mit Politikern. Die Firmen kritisieren die Infrastruktur.

Von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion Politik trifft Wirtschaft: Jürgen Mistol, Johannes Helmberger, Tanja Schweiger, Thomas Hanauer und Franz Rieger (v. l.) im Gespräch. Foto: Pfeifer

Regensburg.„Regensburg erlebt einen Urknall“ schrieb kürzlich ein Journalist. Ja, die einst beschauliche Domstadt ist heute die Boomtown Bayerns, und wenn man sie aus Münchner Perspektive noch so oft als „etwas größeres Dorf“ bezeichnet. Die Einwohnerzahl steigt, die Stadtviertel wachsen wie Schwammerl und die Wirtschaft expandiert. „Läuft“ könnte man sagen. Und sich zurücklehnen. Genug Zeit dazu hätte man ja, in den täglichen Verkehrsstaus in uns rund um die Stadt.

Wie steht es um die Infrastruktur?

Dass mit mehr Bevölkerung und wachsender Wirtschaft auch ein Bedarf an besserer Infrastruktur einhergeht, leuchtet ein. Die Frage ist nur, wie man sie schafft. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) hätte gerne Antworten und lud am Donnerstag Wirtschaft und Politik zum Dialog in die Continental Arena. „Infrastruktur für die Wirtschaft in der Oberpfalz“ lautete das Thema der von MZ-Newsroomleiterin Claudia Bockholt geleiteten Diskussion. Kurz vor der Landtagswahl hatten die Parteien die Möglichkeit, ihre Positionen zum Thema Verkehr, Breitbandausbau oder Fachkräftemangel zu bewerben und ihre Bemühungen für eine Stärkung der Wirtschaft vor Ort zu umreißen.

Vertreten war die (Kommunal-)Politik durch Landrätin Tanja Schweiger von den Freien Wählern und die Landtagsabgeordneten und Stadträte Jürgen Mistol von den Grünen sowie Dr. Franz Rieger von der CSU. Als Stimme der Wirtschaft sprach Thomas Hanauer, Chef des weltweit erfolgreichen Elektronikkonzerns emz-Hanauer in Nabburg und IHK-Vizepräsident.

Da ist noch Luft nach oben



Den Anfang machte der Gastgeber: Johannes Helmberger, Vorstandsvorsitzender des vbw-Bezirks und Geschäftsführer der Druckerei A. Niedermayr in Regensburg. „Ganz ordentlich, aber da ist noch Luft nach oben“, beschrieb er das Geschäftsklima in der Boomregion. Die Standortqualität liegt ungefähr im bayerischen Mittel, 85 Prozent der Unternehmen würden sich laut einer aktuellen vbw-Umfrage wieder für den Standort Oberpfalz entscheiden.

Doch dann kritisiert er auch schon ein entscheidendes Problem: die Verkehrsinfrastruktur. Bei fast 80 000 Pendlern müsste der Ausbau von Hauptverkehrswegen, der B15n, der A3 sowie der B20 und der B85, zügiger vorangetrieben werden. Die Langsamkeit der Entscheidungen kritisierte er scharf, ebenso die Politik der Stadt Regensburg, die viel zu kleinteilig denke und agiere. Mit pointierten Spitzen und klaren Worten sorgte er bei den Politikern für einiges Kopfschütteln.

Dann war es an den Politikern, ihre Arbeit vor Ort und im Maximilianeum zu erklären und zu verteidigen. Sowohl Landrätin Schweiger als auch Abgeordneter Rieger betonten, wie viele Stationen Entscheidungen nun einmal von Amts wegen durchlaufen müssten. Rieger schob die ewigen Verzögerungen auf den Bundesverkehrswegeplan, klagende Grundbesitzer und fehlende Abstimmung auf kommunaler Ebene. In der Verteidigung der CSU-Politik aus München betonte er stets, dass Entscheidungen gerade in Regensburg zu lange bräuchten: „Die CSU hat auch viel falsch gemacht, aber mit der Bunten Koalition ist das ein Problem.“

Antike für die Zukunft



Jürgen Mistol konzentrierte sich vor allem auf die „soft facts“, die weichen Standortfaktoren der Oberpfalz. Kulturpolitik sei wichtiger als man denke, damit auch junge Menschen auf dem Land blieben und sich mit der Oberpfalz identifizieren könnten. Als Beispiel beschrieb er den vom Künstler Willi Koch betriebenen Europa-Tempelbau in Etsdorf (Lkr. Amberg-Sulzbach). Rieger konterte: „Ein Tempel ist vielleicht wichtig, aber nicht entscheidend“. Mistol kritisierte seinerseits, Rieger schiebe Verantwortung ab und beschönige die Regierungspolitik.

Bei Themen wie dem Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum zeigten sich die Politiker geschlossen. Auch als am Ende Landrätin Schweiger sich mit Blick auf den 14. Oktober eine stabile Regierung wünschte, „nicht so wie das in Berlin ist“, erhielt sie unisono zustimmendes Kopfnicken.

