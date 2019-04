Anzeige

Ausblick Wirtschaftliche Wetterlage: meist sonnig Die Stimmung beim Jahresempfang der ostbayerischen Wirtschaft ist optimistisch. Aber es gibt Warnsignale am Horizont.

Von Jan-Lennart Loeffler

Sicherheit mit Gaskraftwerken: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger forderte beim Jahresempfang von IHK und Handwerkskammer eine stabile Stromversorgung für die bayerische Wirtschaft. Foto: LEX



Regensburg.Er kam zwar über eine Stunde zu spät, aber er kam trotzdem gut an bei den rund 280 Gästen in der IHK Regensburg: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wärmte mit seinen Aussagen zu Energiewende, Wettbewerbsfähigkeit und Stärkung des Handwerks die Herzen der Zuhörer. Die IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim hatte gemeinsam mit der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz zum Jahresempfang der Wirtschaft eingeladen.

Worte reichen nicht: Aiwanger müsse nun auch Taten folgen lassen, war des Öfteren zu hören. „Wenn er das, was er angekündigt hat, jetzt umsetzt, bin ich zufrieden“, sagt Petra Betz von der Stahl Lasertechnik. Die Geschäftsführerin des Wackersdorfer Unternehmens beurteilt die aktuelle wirtschaftliche Lage noch durchaus positiv. Sie sieht aber Handlungsbedarf in der Politik. Sie ist damit an diesem Abend nicht allein.

Die Auftragslage ist gut

„Die Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage nach wie vor auf hohem Niveau“, sagt IHK-Präsident Michael Matt mit Verweis auf die Konjunkturumfrage von Anfang des Jahres. „Wir wollen eine Rezession nicht herbeireden.“ Aber Matt warnt: „Trotzdem gilt es, die Wetterlage genau zu beobachten und sich entsprechend zu rüsten.“

Das Wetter scheint derzeit recht gut: „Viel Sonne“ sieht Andreas Keller, Bereichsleiter bei der Handwerkskammer. „Die Betriebe sind voll mit Aufträgen.“ Das kann Gerhard Gruber bestätigen, der in seiner Rötzer Firma mit rund 300 Mitarbeitern im Holzbau und Innenausbau aktiv ist: „Im Bau ist ganz viel Sonne.“ So viel, dass es heiß wird. Die Baubranche sei langsam überhitzt, sagt Gruber. „Wenn es sich etwas beruhigt, dann ist das eher gut.“

„Die spannende Frage ist, wie es im zweiten Halbjahr aussieht.“ Christian Daschner, CEO des Rodinger Sondermaschinenbau- und Elektronikunternehmen db-matik



Franz-Xaver Lindl, Vorstand der Sparkasse Regensburg, ist ebenfalls optimistisch, erkennt aber eine stärkere Zurückhaltung bei Unternehmenskrediten. „Wir erwarten eine Beruhigung gegenüber den letzten Jahren, aber immer noch ein hohes Niveau.“ Manche Unternehmen agierten vorsichtiger, Investitionen würden eher geschoben.

Dagegen stehen einige Branchen schon unter Druck. Die Automobilindustrie und ihre Zulieferer sowie der Maschinenbau spüren die rauere weltwirtschaftliche Großwetterlage: Das Endlosdrama um den Brexit, der schwelende Handelsstreit zwischen China und den USA, gepaart mit dem langsameren Wachstum der chinesischen Wirtschaft, und generell die US-amerikanische Begeisterung für Zölle und wirtschaftlichen Protektionismus treiben auch der ostbayerischen Wirtschaft Sorgenfalten auf die Stirn.

„Wir stehen schon noch auf der Sonnenseite“, sagt Christian Daschner von db-matik. „Die spannende Frage ist, wie es im zweiten Halbjahr aussieht.“ Wegen seiner internationalen Ausrichtung spürt das Rodinger Sondermaschinenbau- und Elektronikunternehmen die Verwerfungen der Weltwirtschaft unmittelbar. Zurzeit sehen die meisten IHK-Unternehmen der Region die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen als zweithöchsten Risikofaktor für ihre Entwicklung. Nur der Fachkräftemangel wiegt schwerer.

Kampf um Wettbewerbsfähigkeit

So kam zwangsläufig die internationale Wettbewerbsfähigkeit zur Sprache, und damit auch die Steuerlast der deutschen Unternehmen. Zum von den USA angestoßenen Steuerwettlauf und der vielfach vorgetragenen Forderung nach Senkung der Unternehmenssteuern gestand auch Wirtschaftsminister Aiwanger ein: „Hier müssen wir dabei sein. Wir dürfen die Unternehmen nicht im Stich lassen.“ Gleichwohl konnte er, wie bei der Forderung nach vollständiger Soli-Abschaffung, nur auf die Bundespolitik verweisen.

Das, was der Handwerkerschaft vor Ort auf den Nägeln brennt, sprach Handwerkskammerpräsident Dr. Georg Haber an: Fachkräftemangel, Bürokratieabbau, Ausbau der Breitbandversorgung. Insbesondere Letztere sieht Haber kritisch: „Wir haben Bedenken, dass nicht alle Regionen in gleicher Weise profitieren. Vor allem Betriebe im ländlichen Raum könnten das Nachsehen haben.“ Man komme hier nur „in Trippelschritten“ voran, räumte auch Aiwanger ein. Immerhin versprach er den Netzausbau entlang der Autobahnen zügig voranzubringen.

Über den Großen ziehen einige Wolken auf Infineon: Der Halbleiterhersteller senkte erst vor Kurzem seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2019. Der Grund ist die Lage im Automobil- und Smartphone-Bereich. Infineon hat in Regensburg rund 2500 Mitarbeiter.

Osram: Der Lichtkonzern kämpft ebenfalls mit Schwierigkeiten auf dem Automobil- und dem Smartphonemarkt. Bei der Osram-Tochter Opto Semiconductors solllen allein in Regensburg in diesem Jahr 300 Arbeitsplätze wegfallen. Zudem müssen 200 Zeitarbeiter gehen.

Continental: In der Region sorgte 2018 der für Roding angekündigte Arbeitsplätze-Abbau für Unruhe. Überregional machte der Konzern-Vorstand mit einem Brandbrief Schlagzeilen. In Regensburg arbeiten bei dem Zulieferer 8000 Beschäftigte.

BMW: Der Autobauer rechnet dieses Jahr mit einem schwachen Kerngeschäft. Steigende Herstellungskosten wegen härterer Abgasregeln, der Umstieg auf Elektromobilität und der Zollstreit belasten das Unternehmen. Im Regensburger BMW-Werk arbeiten rund 9000 Mitarbeiter.

Der Netzausbau ist auch bei der Energieversorgung angezeigt. Hier setzt Aiwanger, der bekanntlich kein Freund der großen Stromtrassen von Nord nach Süd ist, auf Stromerzeugung vor Ort. „Wir stehen kurz vor Weihnachten und haben noch keinen Christbaum gekauft“, sagt er zu der aus seiner Sicht drohenden Versorgungsunsicherheit. Aiwangers Christbäume sind neue Gaskraftwerke: „Wir haben mit der Gaskraft den Schlüssel, um die Probleme zeitnah zu lösen. Der Süden muss eine eigene sichere Energieversorgung bekommen.“ Die braucht die bayerische Wirtschaft auch, damit sie weiterlaufen kann, wenn die Sonne einmal nicht mehr scheint.

