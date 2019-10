Anzeige

Konjunktur Wirtschaftsinstitute legen Prognose vor Weltweite Handelskonflikte und der drohende Brexit bremsen die Wirtschaft in Deutschland weiter aus.

Mail an die Redaktion Hinter den Containerbrücken eines Terminals im Hamburger Hafen geht die Sonne unter. Foto: Christian Charisius/dpa

Berlin.Für die Konjunktur in Deutschland sieht es in nächster Zeit nicht besonders rosig aus. Zu diesem Schluss kommen führende Forschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten, das heute in Berlin vorgestellt wird.

Wie vorab bekannt wurde, gehen die Wissenschaftler für dieses Jahr nur noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent aus, für 2020 rechnen sie mit einem Plus von 1,1 Prozent.

Etliche Forscher hatten ihre Prognosen zuletzt bereits auf ähnliche Werte gesenkt. Auch die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,5 Prozent. Hauptgründe sind vor allem außenwirtschaftliche Faktoren, die Deutschland als Exportnation besonders treffen.