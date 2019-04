Anzeige

Handel Witt steigt in slowakischen Markt ein Die Witt-Gruppe mit Sitz in Weiden ist mit dem vergangenen Geschäftsjahr zufrieden. Auch 2019 läuft bisher gut an.

Mail an die Redaktion Der lange Sommer im vergangenen Jahr war für die Textilbranche nicht einfach. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Weiden.Die Witt-Gruppe in Weiden hat das Geschäftsjahr 2018/19 annähernd auf Vorjahres-Niveau abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Nach IFRS (International Financial Reporting Standards) betrug der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr demnach 816 Millionen Euro.

Aufgrund der besonderen Wetterkonstellationen – Kälte im März und sommerliche Temperaturen bis Ende Oktober – war das Jahr 2018 für die Textilbranche eine Herausforderung. „Auch die Witt-Gruppe ist hinter ihren deutlich ehrgeizigeren Plänen verblieben“, so Wolfgang Jess, Vorsitzender der Geschäftsführung. „Der Anlauf 2019 dagegen ist sehr erfreulich und stützt die These, dass es im vergangenen Geschäftsjahr ungewöhnlich hohe Markteffekte aufgrund des Wetters gegeben hat.“

Für Mai plant die Witt-Gruppe den Einstieg in den slowakischen Markt. „Wir gehen beim Thema Internationalisierung konsequent den nächsten Schritt“, erklärte Jess.

Mit 15,6 Millionen Kunden europaweit zählt die Witt-Gruppe nach eigenen Angaben zu den führenden textilen Omnichannel-Unternehmen für die Zielgruppe 50plus. Die Unternehmensgruppe ist derzeit mit acht Marken in elf Ländern, darunter die 1907 gegründete Marke Witt Weiden, sowie in 17 Online-Shops aktiv. Die Witt-Gruppe ist mit rund 3200 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Oberpfalz. Seit 1987 ist das Unternehmen mit Sitz in Weiden Teil der Otto Group.

