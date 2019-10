Anzeige

Konferenz Wohin die Zukunft uns führt Auf dem IHK-Innovationstag diskutierten Unternehmen und Forscher über moderne Technologien wie Big Data, KI und Roboter.

Von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion Keynote-Sprecher Dr. Ulrich Eberl gab interessante Denkanstöße. Foto: Pfeifer

Regensburg.Künstliche Intelligenz, Robotik, Big Data – der Hype um diese Begriffe ist gewaltig. Hat ein Projekt nur am Rande etwas mit Algorithmen zu tun oder trägt das Wort „smart“ im Titel, hat es einen Platz in der Aufmerksamkeitsskala ganz weit oben sicher. Dorthin schauen längst nicht nur Wissenschaft, sondern auch Bevölkerung und Politik. In einem Milliardenprogramm vergab Ministerpräsident Söder kürzlich hunderte KI-Professuren in ganz Bayern. Ganz Bayern? Nun, Regensburg ging leer aus.

Man könnte meinen, das ließe auf gewisse Defizite in der Region schließen. In der Realität ist das jedoch nicht der Fall. Hochschulen und Unternehmen sind bestrebt, mit dem rapiden Fortschritt der Technik mitzuhalten. Die Industrie- und Handelskammer versucht, sie dabei zu unterstützen. Am Dienstag veranstaltete die IHK Regensburg den Innovationstag 2019. Dort konnten sich Forscher und Unternehmer zum aktuellen Status Quo austauschen.

Viele Firmengründungen aus den Hochschulen heraus

„Das Interesse wächst stark, das merkt man täglich in Gesprächen“, versicherte Thomas Genosko, einer der Organisatoren, „und die Unternehmen in der Region sind gut aufgestellt“. Eines der anwesenden Unternehmen war emz aus Nabburg. In einer Forumsrunde zusammen mit der OTH Regensburg und der Krones AG stellte die Firma unter anderem ein Projekt für smarte Infrastruktur vor. In Zusammenarbeit mit der OTH arbeiten sie an Routenerkennung für Containerfahrzeuge auf Basis von Künstlicher Intelligenz.

Es ist wenig verwunderlich, dass die Technische Hochschule eine ganze Reihe von Sprechern und Forschern für die Konferenz stellte. Viele der aufstrebenden Firmen auf dem deutschen Markt sind direkte Hochschul-Ausgründungen. Gleichzeitig loten Wissenschaftler wie OTH-Professor Karsten Weber die sozialen und ethischen Grenzen der technischen Revolution aus. Neben dem Zukunftsforscher und Buchautor Ulrich Eberl war er Keynote-Sprecher für den Innovationstag 2019.

Jobs, die es in den Achtzigern noch nicht gab

Beide Vorträge gingen auf die gesellschaftlichen Auswirkungen ein. „In Zukunft werden mehr Maschinen miteinander reden als Menschen,“ betonte Eberl. Gleichzeitig verändere sich die gesamte Berufslandschaft. „50 Prozent meiner Schulfreunde sind heute in Jobs, die es in den Achtzigern noch nicht gab,“ fährt Eberl fort. Seine Frau arbeite als Übersetzerin und gebe viel Grundlagenarbeit an die Software DeepL ab. Dabei handelt es sich um eine weltweit führende Übersetzersoftware, die übrigens nicht aus dem Silicon Valley, sondern aus Köln stammt.

Trotz der Sorgen um Arbeitsplätze sollen KI-Software und Industrieroboter vor allem eines schaffen: Kapazität. „Sie können uns befähigen“, stellte IHK-Vizepräsident Peter Esser in seiner Ansprache heraus, „damit sich Menschen auf ihre eigentlichen Stärken konzentrieren können“. Dazu gehören Kreativität und Innovation. Problemlösung mit der natürlichen Rechenleistung des menschlichen Gehirns. Eine Rechenleistung, die Supercomputer auch heute noch nicht schaffen.

Rund 100 Interessierte verfolgten am Dienstag den Innovationstag der IHK und nahmen zu den Kernthemen KI, Sensorik und Big Data aktuelles Wissen mit in ihre Unternehmen. Wissen, frische Ideen und neue Netzwerke mit regionalen Experten.