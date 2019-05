Wohnungsbau kam 2018 kaum in Fahrt

Anzeige

Wiesbaden.Trotz der großen Nachfrage in vielen Städten kommt der Wohnungsbau in Deutschland kaum in Schwung. Im vergangenen Jahr wurden 285.900 Wohnungen errichtet und damit 0,4 Prozent mehr als 2017, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.

Es gebe weiter einen großen Überhang von genehmigten, aber nicht gebauten Wohnungen. Der seit 2008 anhaltende Stau bei den Bewilligungen habe sich fortgesetzt, erklärte die Wiesbadener Behörde.

Deutlich mehr Mehrfamilienhäuser

Gleichwohl stieg die Zahl der fertiggestellten Wohnungen damit auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2002, als 289.600 Wohnungen errichtet wurden. Ohne die Berücksichtigung von Wohnheimen, zu denen auch Flüchtlingsunterkünfte zählen, wären vergangenes Jahr 2,6 Prozent mehr Wohnungen gebaut worden. Während es bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern starke Zuwächse von 9,2 Prozent gab, wurde bei Einfamilienhäusern ein deutliches Minus von 3,7 Prozent verzeichnet.

Nachfrage ist groß

Um die große Nachfrage nach Immobilien zu stillen, müssen nach Einschätzung von Politik und Bauwirtschaft jährlich 350000 bis 400000 Wohnungen pro Jahr fertig werden. Die Regierungskoalition in Berlin hat sich für die laufende Legislaturperiode im Schnitt 375.000 neue Wohnungen jährlich zum Ziel gesetzt - bisher erfolglos.