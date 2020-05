Anzeige

Würdigung WZ-Gründerpreis geht an Techreach EMZ Hanauer holt sich den Innovationspreis, Matthias Putz den Studentenpreis der Wirtschaftszeitung.

Mail an die Redaktion Lea Frank und Tobias Gubo (Mitte) vom Start-up Techreach haben den Gründerpreis von WZ-Redaktionsleiter Thorsten Retta (l.) und den Jurymitgliedern Alexander Rupprecht und Veronika Fetzer (r.) erhalten. Foto: A. HENNING

Regensburg.Das Coronavirus schafft Bedingungen, an die sich auch die Wirtschaftszeitung (WZ) anpassen muss. Statt auf der festlichen Gala, in deren Rahmen die Sieger der WZ-Wettbewerbe in der Regel gekürt werden, haben die Finalisten und natürlich gerade die Sieger in diesem Jahr in der Wirtschaftszeitung sowie auf der neuen Website www.die-wirtschaftszeitung.de eine Bühne bekommen.

Mit dem „Innovationspreis zeichnet die Wirtschaftszeitung zukunftsweisende Projekte und Geschäftsideen aus Ostbayern aus. Zum neunten Mal bereits waren Unternehmer in der Region im vergangenen Jahr aufgerufen, sich für den Innovationspreis zu bewerben. Aus der Vielzahl von Einsendungen wurde ein Jahr lang in jeder Ausgabe eine Idee des Monats vorgestellt. Aus diesen wählte eine Jury den Gewinner des Innovationspreises der Wirtschaftszeitung 2019. Durchsetzen konnte sich EMZ Hanauer aus Nabburg.

Intelligentes Zugangssystem für Container

Das Unternehmen hat ein intelligentes Zugangssystem für Müllgroßcontainer auf den Markt gebracht, das die Mülltrennung einfacher und effizienter und die Gebührenabrechnung fairer macht und zudem die Sensibilität der Verbraucher hinsichtlich der Mülltrennung erhöht.

Mit ihrem Studentenpreis zeichnet die Wirtschaftszeitung herausragende Abschlussarbeiten von Absolventen aus, die ihre Arbeit an einer ostbayerischen Hochschule oder in Zusammenarbeit mit einem ostbayerischen Unternehmen erstellt haben. Eine hochkarätige Jury von Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft sichtete die zahlreichen Bewerbungen und wählte vier Arbeiten aus, die in die engere Wahl kamen.

Diese vier Arbeiten wurden in der Wirtschaftszeitung vorgestellt. Nun hat die Jury auch den Gesamtsieger des mit insgesamt 6000 Euro dotieren Studentenpreises der Wirtschaftszeitung ausgewählt: Matthias Putz. In seiner Bachelorarbeit „Scan & Go – Einführung von Self-Scanning und Self-Checkout bei Netto-Marken-Discount“ beleuchtet der 22-Jährige die Technologien Self-Scanning und Self-Checkout. Dabei analysierte Putz die mögliche optimale Umsetzung dieser Technologien bei Netto Marken-Discount.

Gründerpreis der Wirtschaftszeitung

Mit dem Gründerpreis prämiert die Wirtschaftszeitung die mutigsten, vielversprechendsten und spannendsten Start-ups aus Ostbayern. Aus allen Bewerbungen wählte die Jury ihre drei Favoriten aus. Sie wurden ebenfalls bereits in der Wirtschaftszeitung sowie im neuen Webauftritt vorgestellt. Die überzeugendste Idee wurde nun mit dem Gründerpreis der Wirtschaftszeitung 2019 prämiert.

Der Preis geht an Techreach. Das Start-up hat mit Anybill eine digitale und umweltfreundliche Alternative zum Papierkassenbon entwickelt: Mit der Applösung haben Kunden die Möglichkeit, auf den Bon, der häufig noch auf schadstoffbelastetem Thermopapier gedruckt ist, zu verzichten und ihn stattdessen per QR-Code oder Foto auf dem Smartphone zu speichern.

