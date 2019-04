Anzeige

Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen sinkt im April 2,229 Millionen Arbeitslose gibt es in Deutschland. Die Arbeitslosenquote in Bayern liegt unter der Drei-Prozent-Marke.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im April auf 2,229 Millionen gesunken.

Nürnberg.Die Zahl der Arbeitslosen ist in Deutschlang im April auf 2,229 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert für diesen Monat seit der Wiedervereinigung. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent.

Im Vergleich zum März nahm die Zahl der Jobsucher um 72 000 ab, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Im April 2018 waren es noch 155 000 Arbeitslose mehr.

Nachfrage nach neuen Mitarbeitern

„Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt weiter zu, und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau“, sagte Behördenchef Detlef Scheele.

Die um jahreszeitliche Einflüsse angepasste Zahl der Jobsucher sank auf 2,220 Millionen. Demnach waren zuletzt rund 12 000 Männer und Frauen weniger ohne Arbeit als im März – 7000 weniger im Westen und 5000 im Osten.

Die Unterbeschäftigung, die auch Menschen erfasst, die gerade beispielsweise an einer Weiterbildung teilnehmen, lag bei 3,198 Millionen. Sie stieg saisonbereinigt im Vergleich zum Vormonat um 5000. Im Vorjahresvergleich ging die Zahl um 154 000 zurück. Bei der Bundesagentur waren zugleich 796 000 offene Stellen gemeldet – 11 000 mehr als vor einem Jahr.

Mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Die Zahl der Erwerbstätigen lag nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes im März bei 44,94 Millionen – das war ein Plus von 33 000 im Vergleich zum Vormonat, zum Vorjahr waren es 491 000 Erwerbstätige mehr.

Der Anstieg beruht laut BA weitgehend auf mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Deren Zahl hat laut Hochrechnungen der Bundesagentur von Januar auf Februar saisonbereinigt um 48 000 zugenommen. Damit hatten 33,22 Millionen Menschen in Deutschland zuletzt einen regulären Job – 671 000 mehr als ein Jahr zuvor.

Gute Lage in Bayern

Die Arbeitslosenquote in Bayern hat im April wieder die Drei-Prozent-Marke unterschritten. Die Quote sank im Vergleich zum März um 0,2 Punkte auf 2,8 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte.

„Es ist weiter von einer guten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auszugehen.“ Ralf Holtzwart, Chef der Regionaldirektion



Demnach waren im April 204 108 Menschen im Freistaat ohne Job. Im Vergleich zum März waren damit in Bayern 16 882 Menschen weniger arbeitslos – das entspricht einem Rückgang um 7,6 Prozent. Vor einem Jahr hatte die Quote 2,9 Prozent betragen. Verglichen mit dem Vorjahr sank die Zahl der Jobsucher um 8832. Das sind 4,1 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Oberpfalz und Niederbayern profitieren

In der Oberpfalz lag die Arbeitslosenquote bei 2,5 Prozent, in Niederbayern bei 2,7 Prozent. Vor allem Niederbayern und die Oberpfalz profitieren damit von dem Frühjahrsaufschwung.

Unternehmen investieren

„Die Arbeitslosigkeit ging durch die Frühjahrsbelebung zurück. Es ist weiter von einer guten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auszugehen“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart. Trotz der verhaltenen Konjunkturaussichten sei ein Anstieg der Arbeitslosigkeit momentan nicht zu befürchten. Digitalisierung und der Ausbau neuer Geschäftsfelder erforderten aber von den Unternehmen Investitionen in Weiterbildung und von den Beschäftigten ein Umdenken in Richtung lebenslanges Lernen, sagte Holtzwart weiter.

