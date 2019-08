Anzeige

Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen steigt leicht Unter dem Vorzeichen einer sich eintrübenden Konjunktur sind bundesweit mehr Menschen ohne Job – auch in Bayern.

Logistikzentrum des Versandhändlers Amazon: Die wirtschaftliche Schwächephase schlägt inzwischen auch auf den Arbeitsmarkt durch. Foto: Ina Fassbender

Nürnberg.Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August auf 2,319 Millionen gestiegen. Das waren 44 000 Arbeitslose mehr als im Juli und 31 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.

Experten waren bereits im Vorfeld davon ausgegangen aus, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat steigend würde. Ein solcher Anstieg im August ist saisontypisch. In diesem Jahr soll dieser aber nach Einschätzung von Volkswirten leicht überdurchschnittlich ausfallen.

Die deutsche Wirtschaft leidet derzeit vor allem an der Flaute bei Exportgütern, bedingt durch eine Schwächung wichtiger Absatzmärkte, etwa in China, und durch politische Risiken wie dem Brexit.

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist derzeit mit einer Quote von 5,0 Prozent vergleichsweise gering. Die Zahl der Arbeitslosen lag im Juli bei 2,275 Millionen und damit um 49.000 niedriger als ein Jahr zuvor. Es herrscht weiter ein Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften.

In Bayern sind derzeit knapp 219 200 Menschen ohne Job. Das sind 16 628 beziehungsweise 8,2 Prozent mehr als im Juli und 0,9 Prozent mehr als im August 2018, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 2,9 Prozent, das sind 0,2 Punkte mehr als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Quote unverändert.

Auch wenn die August-Zunahme in diesem Jahr etwas stärker ausfalle als in den Vorjahren, sei ein so deutlicher Anstieg jahreszeitlich üblich, sagte Regionaldirektions-Chef Ralf Holtzwart. Denn nach dem Ende des Ausbildungsjahres und des Sommersemesters meldeten sich viele junge Menschen arbeitslos. So betrage der Anstieg bei den 15- bis unter 25-Jährigen 6927 Personen beziehungsweise 32,1 Prozent.

