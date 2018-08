Handel Zeit für Auto-Schnäppchen Wer demnächst kaufen will, sollte schnell zuschlagen. Denn ab 1. September steigt für viele Modelle die Kfz-Steuer.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Schnell weg damit: Eine Reihe von Neuwagen haben ein aktuell ein sehr kurzes Verfallsdatum. Danach sind sie Gebrauchte. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Neuerdings muss der Schadstoffausstoß auch auf der Straße gemessen werden. Sie werden mit einem mobilen Testgerät bewegt. Foto: Volkswagen AG/dpa

Regensburg.Das Versprechen, Steuern zu sparen, zieht fast immer. Deswegen hoffen derzeit so manche Autohändler, dass viele Kunden noch schnell anbeißen und einen Neuwagen kaufen. An dem Versprechen ist durchaus etwas Wahres dran: Wer ein bis zum 31. August zugelassenes Auto kauft, kann dauerhaft mit weniger Kfz-Steuer rechnen als jemand, dessen Wagen erst ab dem 1. September in Betrieb gesetzt wird.

Das Autohaus Bierschneider etwa (VW, Seat, Audi, Skoda, Jaguar, Land Rover, Alfa Romeo, Jeep) wirbt derzeit offensiv: „Achtung: KFZ Steuer steigt ab 1.09.2018 für alle Neuwagen! Expertentipp: Solltest du dich gerade nach einem neuen Auto umsehen oder schon eins bestellt haben: Unbedingt die Zulassung noch vor dem 1. September organisieren!“ So zu lesen auf Facebook und in ganz ähnlichem Wortlaut auch auf anderen Kanälen.

Die Gelegenheit für Neuwagenkäufer ist augenscheinlich so günstig wie selten zuvor. Aber auch unübersichtlich. Denn es gibt aktuell gleichzeitig zu viele und zu wenige Fahrzeuge: Zu viele, die noch nach der alten Verbrauchsnorm NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) geprüft worden sind. Das drückt den Preis. Und zu wenige, die nach dem neuen Standard WLTP homologiert sind.

Der NEFZ ist lasch. Die Folge: Die Hersteller ermittelten ganz legal utopisch niedrige Verbrauchswerte. Es wurde getrickst auf Teufel komm raus, , etwa mit prall aufgepumpten Reifen und abgeklebten Fugen.Die Verbraucher wunderten sich, dass ihr Auto statt mit den angegebenen fünf Litern pro 100 Kilometer ungern unter sieben Liter zu bewegen war, gerne aber mit noch mehr. Die Autos schlucken im Realbetrieb, die Käufer an der Tankstelle beim Bezahlen.

Allerdings sparen die Kunden: bei der Kfz-Steuer. Diese bemisst sich am Kohlendioxidausstoß, der direkt vom Verbrauch abhängt. Weist der Hersteller einen niedrigen Treibstoffkonsum aus, zahlt der Käufer weniger Steuer.

Der aktuelle Verbrauchs- und Abgastest Der neue Standard: Seit dem 1. September 2017 kann eine Typgenehmigung für neue Pkw-Typen in Europa nur noch erfolgen, wenn die Ergebnisse gültiger CO2-Messungen nach dem neuen Testverfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) vorliegen. Nun, zum 1. September 2018, müssen zertifizierte WLTP-Messungen für alle neu zugelassenen Pkw vorliegen. Für größere leichte Nutzfahrzeuge gilt die Regelung jeweils ein Jahr später. Damit übernimmt die Europäische Union eine Vorreiterrolle international.

Änderungen: Gegenüber dem alten Standard NEFZ werden höheren höhere Geschwindigkeiten gefahren. Es gibt weniger Standphasen. Es werden nicht nur Basisversionen getestet, sondern auch Sonderausstattungen mit breiteren Reifen oder Allrad. Zu dem neuen WLTP, der unverändert auf einem Rollenprüfstand gefahren wird, gehört auch ein Realtest auf der Straße (RDE – Real Driving Emissions), der dafür sorgen soll, dass die Grenzwerte für Stickoxide und Partikelanzahl eingehalten werden.

Ab 1. September dürfen nur noch Autos neu zugelassen werden, die nach WLTP geprüft sind. Dieser Test liegt näher an der Realität. Der ausgewiesene Verbrauch wird also steigen, die Autoindustrie geht von plus 20 Prozent aus, je nach Modell. Erste Erkenntnisse zeigen: Vor allem bei kleineren Motoren steigen die Verbrauchswerte prozentual stark an. Das liegt am höheren Tempo, das im WLTP gefahren wird – kleinere Motoren müssen sich dafür mehr anstrengen.

Steigen die ermittelten Verbrauchswerte, klettert automatisch die Kfz-Steuer. Noch sind nicht allzu viele neue Werte offiziell. Bei einem BMW 220 i Coupé etwa wurde ein CO2-Ausstoß von 178 statt 135 Gramm/Kilometer ermittelt. Die Kfz-Steuer steigt damit von jährlich 120 auf 206 Euro.

Die Steuersätze ab Erstzulassung werden nicht rückwirkend angepasst. Das bedeutet: Ein nach NEFZ zugelassenes Auto behält den günstigeren Steuertarif auch dann, wenn das gleiche Modell im WLTP mehr verbraucht.

Nun stehen bei Händlern noch reihenweise NEFZ-Autos. Sie dürfen nur noch in diesem Monat zugelassen werden. Der Händler hat die Wahl: Entweder er wird die Autos noch im August als Neuwagen los, notfalls mit tüchtig Rabatt; oder er lässt sie selbst zu und verkauft sie als junge Gebrauchte. Dann spielt der Stichtag 31.August keine Rolle mehr. Aber junge Gebrauchte sind weniger wert als Neuwagen – der nötige Nachlass ist wohl noch höher.

Der Vorstandschef der Kfz-Innung Oberpfalz, Rudolf Angerer, beobachtet: „Es stehen noch erhebliche Stückzahlen von NEFZ-Autos im Handel.“ Für die Händler sei das „nicht lustig“. Als wäre das Diesel-Desaster nicht genug, kommt auch noch diese Sonderbelastung hinzu.

Genauso unerfreulich aus Sicht der Händler: Weil die Hersteller mit der WLTP-Zertifizierung nicht hinterherkommen, können sie viele Modelle momentan gar nicht anbieten. Es herrscht Stau an Prüfständen. Die Hersteller schaffen es nicht, ihre Autos rechtzeitig prüfen zu lassen. VW hat Plätze am Brachflughafen BER angemietet, um Autos auf Halde produzieren zu können, die erst noch getestet werden. Volkswagen nimmt etwa zurzeit keine Bestellungen mehr an für Erdgas- und Hybridautos – das sind ausgerechnet die umweltfreundlicheren Varianten.

Manche scheitern auch an den neuen strengeren Abgasgrenzwerten. Das trifft viele Benziner, die dazu einen Partikelfilter brauchen. BMW stoppte die Benzinervarianten von X5 und X6 komplett für dieses Jahr, auch der M3 muss pausieren. Eine Reihe von Herstellern stellt weniger gefragte Modelle und Varianten gleich ganz ein.

Ein Fall für Schnäppchenjäger



Albert Vetterl, Präsident des Kraftfahrzeuggewerbes in Bayern und Nissan-Händler in Teublitz, findet sogar daran Gefallen, dass Hersteller und Händler Bestandsfahrzeuge abbauen. Sein Autohaus habe bereits alle Fahrzeuge auf dem Hof zugelassen. „Das drückt den Preis“, sagt Vetterl. Und locke Schnäppchenjäger an, die ihm durchaus willkommen seien. Sein Rat an Verbraucher, die aktuell die Anschaffung eines Neuwagens erwägen: Jetzt kaufen, es ist günstig. Denn die Autos mit WLTP-Test kosteten ab September mehr Steuer, verbrauchten genauso viel Treibstoff und stehen zum Teil höher in den Preislisten als identische NEFZ-Fahrzeuge.

Andererseits – was bis Ende August nicht verkauft ist, steht fortan als junger Gebrauchter auf dem Hof und könnte dann nochmal billiger zu haben sein, günstige Steuer inklusive.

Anders ist die Situation, wenn ein Modell eine bessere Abgasreinigung erhält. Dann müsse man überlegen, ob man im Sinne der Umwelt das neuere Fahrzeug wählt – teurer und mit der höheren Steuer im Gepäck, sagt Vetterl.

