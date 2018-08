Jahrhundertprojekt Ziel ist ein eurasischer Wirtschaftsraum Prof. Dr. Gabriel Felbermayr, Leiter des ifo Zentrums für Außenwirtschaft, spricht über die Pläne Chinas.

Von Robert Torunsky, Wirtschaftszeitung

Merken

Mail an die Redaktion Prof. Dr. Gabriel Felbermayr Foto: Ifo Institut

Regensburg.Herr Professor Felbermayr, welche strategischen Ziele verfolgt China mit der „Neuen Seidenstraße?



Prof. Dr. Gabriel Felbermayr: Das Projekt bezeugt den wiedererlangten Status Chinas als Großmacht, die ihren Einfluss auf dem eurasischen Superkontinent und in der Welt geltend macht. Die Gürtel-Offensive „Belt and Road Initiative“, kurz BRI, hat keine geringere Ambition als die Schaffung eines eurasischen Wirtschaftsraums, der vom Gelben Meer an der Ostküste Chinas bis an den Atlantik reicht. Eurasien umfasst 92 Länder mit 4,6 Milliarden Menschen. Die Wirtschaftsleistung liegt bei 50 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das sind fast 60 Prozent des Weltsozialproduktes. Dazu kommt der afrikanische Kontinent, der in den BRI-Planungen ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Mit dem BRI geht es China um die Erschließung von Absatz- und Beschaffungsmärkten und dabei vor allem um Energiesicherheit, rentable und diversifizierte Investition von Exportüberschüssen, politische Stabilität an den Westgrenzen, Sicherheit der maritimen Transportwege und eine höhere Unabhängigkeit von den USA.

Von zentraler Bedeutung für China ist die zentralasiatische Region. Diese spielte hingegen bei deutschen Investoren bislang kaum eine Rolle. Warum?



Für China ist Zentralasien so etwas wie der Wilde Westen. Europa schaut auch in den Osten, blickt aber zunächst mehr in die eigene Nachbarschaft, und was wir dort sehen, erfreut kaum. Es gibt dort viele Probleme – vom Nahost-Konflikt in Syrien über den Umgang mit der Türkei bis hin zum letzten Diktator in Weißrussland. Bei all diesen Themen haben wir keinen echten Plan – ganz im Gegensatz zu China. Wer daraus aber einen Vorwurf stricken will, muss erst einmal vor der eigenen Haustür kehren.

Welche Dimension haben die deutschen Handelsbeziehungen mit Zentralasien derzeit?

Das Handelsvolumen mit Deutschland betrug 2017 sechs Milliarden Euro – das ist vernachlässigbar. Die Länder Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan sind arm – nicht nur im Vergleich zu den reichsten Ländern der Welt, sondern auch im Vergleich zu China. Das vom Baumwollhandel geprägte Usbekistan hat gerade einmal 41 Prozent des Niveaus des chinesischen Bruttoinlandprodukts. Bei Kasachstan und Tadschikistan sind es sogar nur 22 beziehungsweise 19 Prozent.

„Die neue Seidenstraße ist eine Herausforderung für demokratische Marktwirtschaften.“ Prof. Dr. Gabriel Felbermayr



Was kennzeichnet diese Länder?

Sie sind politisch volatil, rohstoffreich, haben keinen Meereszugang und schwache Institutionen, Korruption ist an der Tagesordnung und ihre politischen Systeme sind problematisch. Sie sind auch ein Nährboden für islamistische Fundamentalisten. In gewisser Weise ist Zentralasien so etwas wie das Afrika Chinas – eine unterentwickelte Region direkt vor der Haustüre.

Wo liegen die Chancen des Megaprojekts für Deutschland?

Die „Neue Seidenstraße“ birgt riesiges ökonomisches Potenzial, aber auch Gefahren. Mahnend den Zeigefinger zu heben, ist nach meiner Ansicht jedenfalls nicht der richtige Weg. Stattdessen sollten wir versuchen, selbst in diese Milliardenprojekte miteinzusteigen. Es werden schnellere, sicherere, sauberere und kostengünstigere Transportwege mit Deutschlands wichtigstem Handelspartner entstehen, dazu wachsen die Handelspotenziale – unter anderem durch die Erschließung des eurasischen Zwischenraums.

Was muss dafür geschehen?

Europa muss sich aktiv einbringen, sonst könnte es den Anschluss verlieren. Die neue Seidenstraße ist eine Herausforderung für demokratische Marktwirtschaften und es bedarf dringend einer Eurasien-Strategie. Wenn man Realitäten akzeptiert und Kompromisse schließt, dann kann man Chancen realisieren.

Dieser Text ist ein Beitrag aus der Wirtschaftszeitung. Hier geht es zum E-Paper: www.die-wirtschaftszeitung.de/epaper

Lesen Sie zu diesem Thema auch und Auf „Neuer Seidenstraße“ zur Weltspitzeund Europa braucht eine eurasische Strategie