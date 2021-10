Anzeige

Ausblick Zinsangst und Konjunktursorgen bleiben Die Bundestagswahl scheint abgehakt. An den Märkten gehen dagegen weiter die Ängste vor Inflation und steigenden Zinsen um.

Der als schlechter Börsenmonat bekannte September ist vorbei - nun dürften Anleger ihr neues Glück suchen. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt.Der als schlechter Börsenmonat bekannte September ist vorbei - nun dürften Anleger ihr neues Glück suchen. Während an den Märkten die Ängste vor Inflation, steigenden Zinsen und einer Konjunkturdelle umgehen, liebäugeln einige vielleicht doch noch mit einer Jahresendrally. Die Bundestagswahl scheint abgehakt. Eher dürften Energie- und Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme und Anleiherenditen die entscheidenden Nachrichten machen.

Der Oktober verheißt nicht unbedingt Besserung. Aus Sicht von Thomas Altmann von QC Partners eilt dem Oktober „ein Ruf als Crash-Monat“ voraus. „Für die Anleger sieht es derzeit nicht nach einem goldenen Herbst aus“, heißt es auch im Wochenausblick der Helaba-Experten. Christian Schmidt von der Landesbank hält das Korrekturpotenzial für längst nicht ausgeschöpft. Die vielfältigen Belastungsfaktoren sprächen eher für einen fortgesetzten Abwärtstrend.

Covid-Medikament von US-Pharmakonzern

Der Dax ist denn auch mit Verlusten in den Oktober gestartet. Der deutsche Leitindex büßte am Freitag 0,68 Prozent auf 15 156,44 Punkte ein, nachdem er im Verlauf erstmals seit Mai wieder kurz unter die 15 000 Punkte gerutscht war. Nach dem Rutsch machte der Dax seine Verluste zeitweise wett, als es hieß, vom US-Pharmakonzern Merck & Co könnte bald ein wirksames Medikament gegen Covid-19 auf den Markt kommen. Dies ermutigte die nervös agierenden Anleger aber nur kurz.

Allgemein wird als entscheidend angesehen, auf welchem Niveau die Schnäppchenjäger wieder zugreifen - und wie lange sich in der Folge Käufer danach finden. Die Verhältnisse hatten sich dabei zuletzt nach unten verschoben. Bei 15 000 Punkten hat sich der deutsche Leitindex Dax aber einen bislang zuverlässigen Boden geschaffen.

Mit Blick auf die wieder aufziehenden Wolken am Konjunkturhimmel, die in erster Linie mit Lieferkettenproblemen und einer Rally der Energiepreise in Verbindung gebracht werden, rückt in der neuen Woche mit den US-Arbeitsmarktdaten ein zentrales Ereignis in den Fokus. Diese dürften am Freitag mehr Aufschluss geben über die derzeitige wirtschaftliche Situation des Weltwirtschaftsmotors USA und den künftigen Spielraum für die US-Notenbank (Fed).

Fokus auf Industrie, Energie und Grundstoffe

Auf Unternehmensseite könnte sich die Wanderbewegung der Anleger von High-Tech-Werten zu klassischen Zyklikern fortsetzen. „Dabei liegt der Fokus auf Sektoren wie Industrie, Energie und Grundstoffe, denen zukünftig die weltkonjunkturelle Beschleunigung nach Wegfall der Lieferengpässe zu Gute kommt“, glaubt Robert Halver von der Baader Bank. Ebenso profitierten Finanzwerte, deren Ertragsperspektiven durch steigende Zinsen nicht belastet, sondern verbessert werden.

Chancen für Anleger sieht Halver vorerst auch im Bereich erneuerbarer Energien, die wegen der neuen politischen Verhältnisse in Deutschland mit einer gewissen Sonderkonjunktur rechnen könnten. „Profitieren werden auch Industrie- und Infrastrukturwerte, die in den Genuss staatlicher Förderung kommen“, glaubt der Baader-Experte.

Aus China dürfte es vorerst eher wenige Neuigkeiten geben: Bis kommenden Donnerstag pausiert dort das Wirtschaftsleben anlässlich der „Goldenen Woche“ nach dem Nationalfeiertag - und damit findet dort auch erst am Freitag wieder Börsenhandel statt. Um die Schieflage des Immobilienriesens Evergrande könnte es also vorerst ruhiger werden. Vielleicht liegt hierin eine Chance für die Handelsplätze dies- und jenseits des Atlantiks, Boden gut zu machen. (dpa)