Regionale Wirtschaft Zukunft des Handwerks: Abschied vom „Meister-Eder-Image“ von Jan-Lennart Loeffler

Mail an die Redaktion Auszubildende mit einer Wärmepumpe: Anlagenmechaniker für Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sind gesuchte Fachkräfte. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Zu Gast im Regensburger Presseclub war Handwerkskammerpräsident Georg Haber Foto: Tino Lex

Regensburg.Rohstoffpreise, Energiekrise, Klimawandel – Handwerkskammer-Präsident Georg Haber sprach im Presseclub über die Zukunft des Handwerks.

Bei allen Schwierigkeiten und bei dunklen Wolken am Horizont: Im Handwerk läuft es – noch. Im Durchschnitt liegt die Auftragsreichweite – also wie weit in die Zukunft die Betriebe Aufträge vorliegen haben – bei 11,2 Wochen. „Wir sind froh, dass unsere Betriebe einen so hohen Auftragsbestand haben“, sagt Georg Haber, der Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz (HWK).

In einigen Branchen, wie in den Bau- und Ausbaugewerken sowie im Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär, seien die Betriebe „massiv höher ausgelastet“. Gleichzeitig warnte Haber, als er am Donnerstagabend zu Gast im Regenburger Pressclub war: „Aber es wird schon mager.“

Die aktuellen Krisen würden auch das Handwerk treffen und viele Betriebe vor Herausforderungen stellen. Zwar hätten sich die Lieferprobleme, die auch eine Rolle bei den Wartezeiten der Kunden beitragen, zum Teil wieder etwas entspannt. Doch die hohen Preise bei Rohstoffen und – allen voran – den Energieträgern bleiben.

Betriebe fordern Energiehilfen

Die gestiegenen Kosten bei der Produktion werden auch die Kunden spüren. Insbesondere im Lebensmittelhandwerk kämpfen beispielsweise und Bäcker mit den Energiekosten und der immer kostspieligeren Materialbeschaffung. Da stelle sich die Frage: „Wie viel kann man an die Kunden weitergeben?“ Die Verbraucher hätten zurzeit in der Regel Verständnis dafür, dass Preise steigen. „Aber wenn dann die Breze über einen Euro kostet, dann fragt sich der Kunde auch: ‚Muss das jetzt sein?‘“

Haber ist sich angesichts der Energiepreise sicher: „Es wird nicht ohne staatliche Hilfen gehen.“ Zwar habe das Handwerk gute „Selbstheilungskräfte“. Aber „das ist dieses Mal schwierig“. Die Politik habe bisher zu wenig für die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen getan. Eine Welle von Insolvenzen werde es dennoch nicht geben. „Nur 30 Prozent unserer Betriebe sind juristische Personen, die in Insolvenz gehen können“, sagt Haber. „Die anderen drehen den Schlüssel um und sperren zu.“

Trotz aller Unwägbarkeiten wirbt Haber bei jungen Menschen für eine Berufswahl im Handwerk. „Wir haben uns zu lange mit der Industrie verglichen und nicht auf die eigenen Stärken geschaut,“ sagt Haber über die Fehler der Vergangenheit. So müsse man stärker auf die guten Verdienstmöglichkeiten im Handwerk abheben.

Berufe bleiben attraktiv

Auch seien zu sehr die traditionellen Handwerksberufe im Vordergrund gestanden: „Der Schmied, der mit dem Hammer auf den Amboss haut.“ Der HWK-Präsident spricht in diesem Zusammenhang vom „Meister-Eder-Image“ des Handwerks. Nun seien : „Wer soll die Luft-Wärme-Pumpen installieren?“

Es gebe genügend junge Menschen, die sagen: „Ich will einen hoch innovativen Beruf haben.“ Und von diesen werde es in Zukunft mehr geben. „Wir werden neue Handwerksberufe kreieren müssen, um in der Zukunft zu bestehen“, fordert Haber. Manche traditionellen Berufe erlebten aber eine Renaissance: „Wenn wir von der Wegwerf-Gesellschaft weg wollen, dann brauchen wir Leute, die Dinge reparieren können.“

Einen Rat, welchen Handwerksberuf man nun einschlagen solle, will der Handwerkskammerpräsident nicht geben. „Es geht im Handwerk immer auch um eine Selbstverwirklichung.“